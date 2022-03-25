В Казахстане отменили масочный режим в помещениях

В новом постановлении отменено обязательное ношение масок в помещениях, за исключением медицинских организаций (персонал, сотрудники, пациенты, посетители), где ношение маски является обязательным.

Также сохранен рекомендательный характер использования медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном и авиатранспорте, в организованных коллективах.

Постановление вступает в силу со дня подписания.