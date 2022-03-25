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17:54 25.03.2022

В Казахстане отменили масочный режим в помещениях

отмена масочного режима, Казахстан Фото: Zakon.kz
Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление об отмене масочного режима в помещениях, передает Zakon.kz.

В новом постановлении отменено обязательное ношение масок в помещениях, за исключением медицинских организаций (персонал, сотрудники, пациенты, посетители), где ношение маски является обязательным.

Также сохранен рекомендательный характер использования медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном и авиатранспорте, в организованных коллективах.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Анастасия Стативкина
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