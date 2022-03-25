17:54 25.03.2022
В Казахстане отменили масочный режим в помещениях
Фото: Zakon.kz
Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление об отмене масочного режима в помещениях, передает Zakon.kz.
В новом постановлении отменено обязательное ношение масок в помещениях, за исключением медицинских организаций (персонал, сотрудники, пациенты, посетители), где ношение маски является обязательным.
Также сохранен рекомендательный характер использования медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном и авиатранспорте, в организованных коллективах.
Постановление вступает в силу со дня подписания.