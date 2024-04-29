Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане отменили масочный режим

В Казахстане отменили масочный режим , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 20:40 Фото: pixabay
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова отменила свое постановление от 8 февраля 2024 года "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем", сообщает Zakon.kz.

В документе отмечается, что постановление было отменено в связи с завершением эпидемического сезона гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

"Отменить постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 8 февраля 2024 года No 2 "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем", – говорится в тексте постановления от 24 апреля.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

9 февраля сообщалось, что документом предусматривалось:

  • использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков;
  • проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ.

Также было рекомендовано использование медицинских или тканевых масок в местах массового скопления населения. 

Читайте также

&quot;Цифровая библиотека&quot; для школьников появится в Казахстане
В Казахстане стало больше читающих школьников
Многотомник по истории Казахстана пишут ведущие ученые страны
Многотомник по истории Казахстана пишут ведущие ученые страны
Обвинение прокуратуры в отношении Байжанова, большая вода в Атырауской области – итоги дня
Обвинение прокуратуры в отношении Байжанова, большая вода в Атырауской области – итоги дня
Диана Абдуллаева
Минздрав РК Есмагамбетова Айжан Казахстан 2024 год Здоровье Коронавирус Коронавирус в Казахстане Корь
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Полиция Алматы опубликовала фото популярных мошенников
Полиция Алматы опубликовала фото подозреваемых в мошенничестве
В Казахстане вновь похолодает
В Казахстане вновь похолодает
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: