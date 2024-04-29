В Казахстане отменили масочный режим
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Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова отменила свое постановление от 8 февраля 2024 года "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем", сообщает Zakon.kz.
В документе отмечается, что постановление было отменено в связи с завершением эпидемического сезона гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
"Отменить постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 8 февраля 2024 года No 2 "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем", – говорится в тексте постановления от 24 апреля.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
9 февраля сообщалось, что документом предусматривалось:
- использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков;
- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ.
Также было рекомендовано использование медицинских или тканевых масок в местах массового скопления населения.
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