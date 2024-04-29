В Казахстане отменили масочный режим

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова отменила свое постановление от 8 февраля 2024 года "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем", сообщает Zakon.kz.

В документе отмечается, что постановление было отменено в связи с завершением эпидемического сезона гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

"Отменить постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 8 февраля 2024 года No 2 "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем", – говорится в тексте постановления от 24 апреля.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

9 февраля сообщалось, что документом предусматривалось:

использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков;

проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ.

Также было рекомендовано использование медицинских или тканевых масок в местах массового скопления населения.