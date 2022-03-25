100 уголовных дел о коррупции в сельском хозяйстве возбуждено в 2021 году

По поручению главы государства Агентством по противодействию коррупции проведен комплексный анализ коррупционных рисков в сфере субсидирования сельского хозяйства.

Выявлено множество коррупционных рисков в бизнес-процессах и нормативном регулировании системы субсидирования:

широкие дискреционные полномочия должностных лиц, дающие возможность принимать решения по своему усмотрению;

информационные системы субсидирования несовершенны, не защищены от несанкционированного доступа, установлено множество недоработок в их функционале, что позволяет манипулировать данными;

отсутствует эффективная система контроля и ответственности должностных лиц акиматов и профильного министерства за неэффективное и нецелевое использование субсидий.

В сфере животноводства установлены многочисленные факты манипулирования данными сельскохозяйственных животных в информационной системе «ИСЖ»: произвольная корректировка возраста, пола животных, дублирование их идентификационных номеров.

Эти и другие манипуляции проводились для субсидирования несуществующего скота, сельскохозяйственных животных, не подпадающих под установленные критерии, двойного субсидирования одного и того же поголовья, необеспечения сохранности и нецелевого использования просубсидированного скота.

В сфере инвестиционного субсидирования выявлено множество коррупционных рисков, связанных с противоречием и двусмысленностью норм, существенной разницей в стоимости идентичной сельскохозяйственной техники, приобретаемой по разным паспортам инвестиционного субсидирования. Все это дает возможность ответственному лицу акимата принимать решение по своему усмотрению.

Часть оборудования субсидируется без установления критериев соответствия и указания каких-либо параметров, что создает условия для злоупотреблений и хищений.

Несовершенный механизм увеличения доли субсидирования за счет местного бюджета по отдельным паспортам проектов (от 35 до 50%) также позволяет должностным лицам действовать по своему усмотрению.

Схема хищения бюджетных средств заключалась в максимальном завышении стоимости оборудования и дальнейшей поставке дешевой техники низкого качества компаниями, аффилированными с работниками управлений сельского хозяйства.

В других случаях оборудование вообще не поставлялось и не устанавливалось, а деньги перечислялись по фиктивным актам. Аналогичная схема применялась по колодцам и скважинам. При этом заявки на получение субсидий подавались путем обмана от имени фермеров с помощью их цифровых подписей.

Так, в Актюбинской области изобличена преступная группа из числа работников Национального аграрного научного центра (МСХ), которая на протяжении трех лет через аффилированные предприятия осуществила поставку солнечных панелей сотням крестьянских хозяйств (более 400) по завышенным ценам, подавая от их имени заявки и присваивая субсидии себе.

В отношении работников научного центра также возбуждены уголовные дела департаментами по Атырауской, Жамбылской, Туркестанской областям и центральным аппаратом Агентства.