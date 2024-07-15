Системная коррупция и ОПГ: Антикор раскрыл детали уголовных дел

В Агентстве Казахстана по противодействию коррупции сегодня, 15 июля 2024 года, отчитались о результатах работы по пресечению системной коррупции и организованных преступных групп (ОПГ), сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в текущем году из общего числа зарегистрированных уголовных правонарушений выявлено 49 фактов системной коррупции, где изобличено 212 лиц.

"Агентством завершено расследование в отношении председателя Противопожарной службы МЧС РК, начальников ДЧС Шымкента и Жетысуской области. Должностные лица подозреваются в получении взяток на системной основе от представителя бизнеса на общую сумму более 40 млн тенге. Следственным судом в отношении подозреваемых лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Также сообщается, что пресечена преступная деятельность двух организованных преступных групп.

"В Павлодарской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении должностных лиц государственного лесного природного резервата "Ертіс Орманы". Подозреваемым лицам инкриминируется создание и участие в организованной преступной группе, деятельность которой связана с хищением бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотреблениями должностными полномочиями". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

По версии Антикора, организованной преступной группой во главе с генеральным директором государственного лесного природного резервата "Ертіс Орманы" на территории Щербактинского района в период с апреля 2022 года по декабрь 2023 года путем незаконной реализации деловой древесины под видом технологических и топливных дров похищен лес на сумму порядка 153 млн тенге.

"Участники организованной преступной группы с санкции суда находятся под стражей". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

За аналогичные преступления ранее было осуждено руководство "Семей Орманы".

"Как показывает анализ причин совершения указанных преступлений, речь идет об устойчивых коррупционных схемах, для пресечения которых необходимо принятие системных и комплексных мер. Агентством в адрес профильного министерства направлено соответствующее представление". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Вместе с тем сообщается, что в Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся коррупцией в сфере образования.

"Проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц отдела образования Шардаринского района по факту создания организованной преступной группы и участия в ней в целях хищения бюджетных средств. Устойчивая преступная группа, состоящая из 12 участников, подозревается в хищении бюджетных средств на системной основе в период с 2020 по 2023 год путем перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета. В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге. Досудебное расследование продолжается". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В Антикоррупционной службе отметили, что в Жетысуской области завершено ранее начатое расследование в отношении должностных лиц отдела образования Талдыкоргана по факту создания ОПГ и участия в ней в целях хищения бюджетных средств.

"Устойчивая организованная преступная группа занималась противоправными деяниями на территории Талдыкоргана в период с января 2020 года по март 2023 года и состояла из 13 участников. Они на системной основе совершали хищения бюджетных средств путем перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета. В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 4,3 млрд тенге. В настоящее время уголовное дело направлено в суд". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Кроме того, состоялся приговор в отношении членов ОПГ – работников столичного спецЦОНа, сотрудников полиции и гражданских лиц (12 лиц были лишены свободы сроком от 3,5 до девяти лет, трое получили ограничение свободы на 2,5 года), которые занимались незаконной постановкой на учет более 460 автомашин. Общий ущерб государству составил 1,2 млрд тенге.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

"Если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру "1424". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

13 июля 2024 года в Антикоре заявили, что в пяти регионах Казахстана на 4,8 млрд тенге завысили сметы на ремонт и строительство дорог, вписывая в документы лишние и дублирующие работы.