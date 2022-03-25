21:17 25.03.2022
16-летняя казахстанка взяла «серебро» ЧМ среди юниоров в могуле
Фото: Olympic.kz
Анастасия Городко стала серебряной призеркой юношеского чемпионата мира по фристайлу в дисциплине фристайл-могул, сообщает Zakon.kz.
Чемпионат мира проходил в итальянском Кьеза-ин-Вальмаленко.
17-летняя казахстанка в решающем заезде получила от судей 77.14 балла. От победительницы – американки Элизабет Лемли – ее отделяет всего 0.60 балла.
Бронзовым призером стала еще одна американка – Элли Макуга — 70.56 балла.
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