Казахстан присоединился к международному документу об отмене смертной казни
Данный шаг подтверждает твердую приверженность нашей страны дальнейшему развитию прав человека и выполнению своих международных обязательств в этой области. Пресс-служба МИД РК
Казахстан стал 90-м из 193 государств-членов ООН, присоединившимся к протоколу.
Первым шагом на пути к присоединению Казахстана к этому международному документу стало его подписание в Нью-Йорке 23 сентября 2020 года. 2 января 2021 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации этого документа.
Согласно положениям Протокола требовалось привести национальное уголовное законодательство страны в соответствие с нормами Протокола.
29 декабря 2021 года Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни».
Применение смертной казни в Казахстане было приостановлено Указом Президента Казахстана от 17 декабря 2003 года о введении соответствующего моратория.