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Законодательство РК
00:04 26.03.2022

Казахстан присоединился к международному документу об отмене смертной казни

Казахстан документ отмене смертной казни Фото: МИД РК
Постоянный представитель РК при ООН в Нью-Йорке Магжан Ильясов передал для депонирования в Секретариат ООН инструмент о ратификации Казахстаном протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, сообщает Zakon.kz.
Данный шаг подтверждает твердую приверженность нашей страны дальнейшему развитию прав человека и выполнению своих международных обязательств в этой области. Пресс-служба МИД РК

Казахстан стал 90-м из 193 государств-членов ООН, присоединившимся к протоколу.

Первым шагом на пути к присоединению Казахстана к этому международному документу стало его подписание в Нью-Йорке 23 сентября 2020 года. 2 января 2021 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации этого документа.

Согласно положениям Протокола требовалось привести национальное уголовное законодательство страны в соответствие с нормами Протокола.

29 декабря 2021 года Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни».

Применение смертной казни в Казахстане было приостановлено Указом Президента Казахстана от 17 декабря 2003 года о введении соответствующего моратория.

Константин Вноровский
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