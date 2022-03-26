Бесплатный скрининг на колоректальный рак проводят в Казахстане
При показаниях будут назначены дальнейшие обследования, сообщили в Минздраве РК.
Колоректальный рак (КРР) – это злокачественная опухоль различных отделов толстой и прямой кишки. Этот вид опухоли занимает одно из ведущих мест в структуре онкологической заболеваемости в мире и имеет тенденцию к росту.
К 2030 году ВОЗ прогнозирует увеличение на 77% числа новых случаев КРР и увеличение на 80% число смертей от колоректального рака.
По итогам 2021 года, в структуре онкологической заболеваемости в Казахстане колоректальный рак занимает третье место. Ежегодно регистрируется более 3000 случаев колоректального рака. От этой болезни умирает около 1500 больных.
Казахстан – первая страна в СНГ, где с 2011 года в рамках программы «Саламатты Казахстан» внедрена скрининговая программа по ранней диагностике колоректального рака.
Мужчины и женщины с 50 до 70 лет проходят бесплатное скрининговое обследование на КРР в поликлиниках бесплатно в рамках ОСМС.
В Минздраве также назвали адреса онкоорганизаций, где будет проводиться День открытых дверей:
Алматы
АО «КазНИИ онкологии и радиологии»
Дата и время: 26 марта, с 09:00 до 13:00 ч.
Адрес: г. Алматы, проспект Абая 91, уг.ул. Шарипова (вход со стороны Абая)
Тел для справок: 8 (727) 349-61-16.
Алматинский онкологический центр
Дата и время: 26 марта, с 9-00 до 13-00 ч.
Адрес: ул. Папанина 220 Литер А. 1-этаж.
Тел. для справок: 8 (727)312-24-70.
Нур-Султан
ГКП на ПХВ «Многопрофильный Медицинский центр г. Нур-Султан»
Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9:00 до 13:00 ч.
Адрес: г.Нур-Султан, ул. Манаса, 17;
Тел. для справок: 8 (7172) 54-20-05, 54-88-83.
Алматинская область
Алматинская региональная многопрофильная клиника
Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.
Адрес: г. Алматы, улица Розы Баглановой 69а
Тел для справок, 8777 016 82 40, 8(727) 261-29-52, 8 (727) 227-52-96, 8 (727)248-40-11.
Талдыкорган
Областная многопрофильная клиника
Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.
Адрес: г. Талдыкорган, улица Абая 316.
8 (7282) 40-10-55.
Костанайская область
КГП «Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница»
Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.
Адрес: г.Костанай, ул. Кубеева 2б
Тел: 8(7142)- 73-03-44, 39-03-08.
Акмолинская область
Многопрофильная областная больница (онкополиклиника)
Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.
Адрес: г. Кокшетау, ул. Акана Сері, 1 в.
Тел для справок: 8 (7162) 33-04-94.
Павлодарская область
КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»
Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.
Адрес: г. Павлодар, улица Российская, строение 57/3;
Тел. для справок, 8(7182) 66-00-97, 66-00-98, 66-00-91.
Северо-Казахстанская область
Многопрофильная областная больница, Онкологический центр, поликлиника
Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.
Адрес: г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 133.
Тел. для справок: 8 (7152) 46-60-08.
Восточно-Казахстанская область
Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.
Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника).
Тел. для справок: +7 (7232) 48-91-51, 8 778 003 7845.
Кызылординская область
Кызылординский областной онкологический центр
Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.
Адрес: г. Кызылорда, проспект Н. Назарбаева,72.
Тел для справок: 8 (7242) 23-52-81.
Туркестанская область
Областная клиническая больница Туркестанской области
Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.
Адрес: г. Шымкент, ул. Курманбекова 2/6
Тел. для справок: 39-31-60.
Актюбинская область
МЦ ЗКМУ имени М. Оспанова
Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.
Адрес: г. Актобе, п. Жанаконыс 8.
Телефон для справок: 40-52-84.
Семей
Центр ядерной медицины и онкологии
Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.
Адрес: г. Семей, ул. Кутжанова, 3
Телефон для справок: 77-51-00
Жамбылская область
ГКП на ПХВ «Жамбылский областной Многопрофильный центр онкологии и хирургии»
Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.
Адрес: г. Тараз, улица Кенена Азирбаева, 156.
Тел. для справок: 8702 365 39 28, 8 (7262) 52-22-83.
Шымкент
Городской онкологический центр - отдел приема и консультирования
Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.
Адрес: г. Шымкент, ул. Байтурсынова № 85 А.
Тел. для справок: 8 7252 383-383.
Западно-Казахстанская область
Западно-Казахстанский областной онкологический диспансер
Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.
Адрес: г. Уральск, ул. Алматинская, 58.
Тел. для справок: +7 (7112) 91-80-52.