Бесплатный скрининг на колоректальный рак проводят в Казахстане

При показаниях будут назначены дальнейшие обследования, сообщили в Минздраве РК.

Колоректальный рак (КРР) – это злокачественная опухоль различных отделов толстой и прямой кишки. Этот вид опухоли занимает одно из ведущих мест в структуре онкологической заболеваемости в мире и имеет тенденцию к росту.

К 2030 году ВОЗ прогнозирует увеличение на 77% числа новых случаев КРР и увеличение на 80% число смертей от колоректального рака.

По итогам 2021 года, в структуре онкологической заболеваемости в Казахстане колоректальный рак занимает третье место. Ежегодно регистрируется более 3000 случаев колоректального рака. От этой болезни умирает около 1500 больных.

Казахстан – первая страна в СНГ, где с 2011 года в рамках программы «Саламатты Казахстан» внедрена скрининговая программа по ранней диагностике колоректального рака.

Мужчины и женщины с 50 до 70 лет проходят бесплатное скрининговое обследование на КРР в поликлиниках бесплатно в рамках ОСМС.

В Минздраве также назвали адреса онкоорганизаций, где будет проводиться День открытых дверей:

Алматы

АО «КазНИИ онкологии и радиологии»

Дата и время: 26 марта, с 09:00 до 13:00 ч.

Адрес: г. Алматы, проспект Абая 91, уг.ул. Шарипова (вход со стороны Абая)

Тел для справок: 8 (727) 349-61-16.

Алматинский онкологический центр

Дата и время: 26 марта, с 9-00 до 13-00 ч.

Адрес: ул. Папанина 220 Литер А. 1-этаж.

Тел. для справок: 8 (727)312-24-70.

Нур-Султан

ГКП на ПХВ «Многопрофильный Медицинский центр г. Нур-Султан»

Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9:00 до 13:00 ч.

Адрес: г.Нур-Султан, ул. Манаса, 17;

Тел. для справок: 8 (7172) 54-20-05, 54-88-83.

Алматинская область

Алматинская региональная многопрофильная клиника

Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.

Адрес: г. Алматы, улица Розы Баглановой 69а

Тел для справок, 8777 016 82 40, 8(727) 261-29-52, 8 (727) 227-52-96, 8 (727)248-40-11.

Талдыкорган

Областная многопрофильная клиника

Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.

Адрес: г. Талдыкорган, улица Абая 316.

8 (7282) 40-10-55.

Костанайская область

КГП «Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница»

Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.

Адрес: г.Костанай, ул. Кубеева 2б

Тел: 8(7142)- 73-03-44, 39-03-08.

Акмолинская область

Многопрофильная областная больница (онкополиклиника)

Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.

Адрес: г. Кокшетау, ул. Акана Сері, 1 в.

Тел для справок: 8 (7162) 33-04-94.

Павлодарская область

КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»

Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.

Адрес: г. Павлодар, улица Российская, строение 57/3;

Тел. для справок, 8(7182) 66-00-97, 66-00-98, 66-00-91.

Северо-Казахстанская область

Многопрофильная областная больница, Онкологический центр, поликлиника

Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.

Адрес: г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 133.

Тел. для справок: 8 (7152) 46-60-08.

Восточно-Казахстанская область

Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.

Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника).

Тел. для справок: +7 (7232) 48-91-51, 8 778 003 7845.

Кызылординская область

Кызылординский областной онкологический центр

Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.

Адрес: г. Кызылорда, проспект Н. Назарбаева,72.

Тел для справок: 8 (7242) 23-52-81.

Туркестанская область

Областная клиническая больница Туркестанской области

Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.

Адрес: г. Шымкент, ул. Курманбекова 2/6

Тел. для справок: 39-31-60.

Актюбинская область

МЦ ЗКМУ имени М. Оспанова

Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.

Адрес: г. Актобе, п. Жанаконыс 8.

Телефон для справок: 40-52-84.

Семей

Центр ядерной медицины и онкологии

Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.

Адрес: г. Семей, ул. Кутжанова, 3

Телефон для справок: 77-51-00

Жамбылская область

ГКП на ПХВ «Жамбылский областной Многопрофильный центр онкологии и хирургии»

Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.

Адрес: г. Тараз, улица Кенена Азирбаева, 156.

Тел. для справок: 8702 365 39 28, 8 (7262) 52-22-83.

Шымкент

Городской онкологический центр - отдел приема и консультирования

Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.

Адрес: г. Шымкент, ул. Байтурсынова № 85 А.

Тел. для справок: 8 7252 383-383.

Западно-Казахстанская область

Западно-Казахстанский областной онкологический диспансер

Дата и время: 26 марта 2022 года, с 9.00 до 13.00 ч.

Адрес: г. Уральск, ул. Алматинская, 58.

Тел. для справок: +7 (7112) 91-80-52.