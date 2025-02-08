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Общество

Казахстанские онкологи назвали три главных заблуждения о ранней диагностике рака

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 19:23 Фото: Zakon.kz
Онкологи говорят, что до половины случаев рака можно предотвратить, в том числе за счет скрининга. В Казахстане есть профосмотр на раннюю диагностику рака молочной железы, рака шейки матки и колоректального рака, сообщает Zakon.kz.

Председатель правления Национального научного онкологического центра Жандос Буркитбаев отметил, что на 2025 год на скрининговые программы выделены 19 млрд тенге. По его словам, в Казахстане есть три вида онкологических скринингов на рак шейки матки, рак молочной железы и колоректальный рак. Первый проводится каждые четыре года и охватывает женщин в возрасте от 30 до 70 лет. Второй охватывает женщин от 40 до 70 лет и проводится каждые два года и также каждые два года проводится скрининг колоректального рака для мужчин и женщин от 50 до 70 лет. 

Заместитель председателя правления по стратегическому развитию, науки и образовательной деятельности ННОЦ Оксана Шатковская назвала заблуждением, что рак молодеет.

"Мы стали лучше диагностировать. Но при этом надо отметить, что есть опухоли, которые встречаются только в молодом возрасте и у детей, то некоторые никогда не встречаются у взрослых. Успехи диагностики, в том числе использование ПЭТ- диагностики (позитронно-эмиссионная томография) позволили устанавливать до четверти больше диагнозов лейкозов и лимфом. Это заболевание, которое характерно только для молодых людей. Пик заболеваемости приходится на 25-30 лет. Для взрослых характерны эпителиальные опухоли. И если брать статистику, то такие классические опухоли, такие как рак желудка, рак пищевода,  у них все равно пик заболеваемости приходится на  возрастную группу, на людей старше  55-60 лет", – пояснила врач. 

Эксперт призвала казахстанцев не пренебрегать скринингом.

"У нас есть несколько стереотипов, стигм, что, во-первых, это совершенно не нужно, что он ничего не даст, что это очень долго и что на это нужно специальное время. Я хочу сказать, что это в корне неправильно. Потому что сама процедура скрининга – взятие мазка на онкоциталогии, проведение маммографии или  FOB-теста на наличие скрытой крови в кале технически занимает небольшой промежуток времени. У нас все практически поликлиники работают в субботу и можно выбрать время и пройти. В Кодексе  установлено ,что работодатель должен предоставить свободный день  для того, чтобы человек прошел скрининг. Можно пройти в поликлинику по месту прикрепления вам объяснят, что как и где пройти – это совершенно бесплатно. Это полностью покрывается государством", – добавила она. 

Проводимые в Казахстане скрининги, подчеркнула Оксана Шатковская, имеют очень высокой уровень доказательности. 

В целом, по данным, врачей, за последние 20 лет случаи онкологических заболеваний в Казахстане выросли на 29,4%. Если в 2004 году выявляли 29 157 случаев, то в 2024 году – 41 293 случая. Этот рост врачи связывают с повышением эффективности диагностики рака. 

Если говорить о структуре заболеваемости, то в 2024 году на первом месте был рак молочной железы  (13,77% или 5652 случая), на втором место – колоректальный рак  (9,8% или  4029 случаев) и на третьем месте – рак легкого (9,3% или 3 833 случая). 

Отмечается, что женщины болеют чаще мужчин (57% против 43%), что объясняется высокой  распространенностью рака молочной железы.

Ранее Оксана Шатковская рассказала, какие методы лечения рака применяются в Казахстане и чем они отличаются от тех, что применяется за рубежом.

Мадина Мамырханова
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