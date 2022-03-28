Казахстан стал полноправным субъектом международных договоров в сфере прав человека
В Алматы прошел вебинар проекта «Юридические диалоги», на котором были обсуждены европейские стандарты соблюдения прав человека в правоохранительной деятельности. Состав спикеров был внушительным, а вопросы, рассмотренные экспертами — актуальны в международной повестке: мирные протесты, пытки, борьба с терроризмом и экстремизмом, соблюдение прав человека при проведении массовых мероприятий и другие.
По информации модератора, председателя Комиссии по правам человека при президенте РК, члена Венецианской комиссии Совета Европы от РК Игоря Рогова, Казахстан стал полноправным субъектом международного права и участником более семидесяти многосторонних универсальных международных договоров в сфере прав человека. В том числе восьми основных универсальных правозащитных конвенций ООН, так называемых международных инструментов защиты прав человека.
Одним из результатов целенаправленной политики Казахстана по продвижению прав человека и обеспечению верховенства права стало повторное избрание его в качестве члена Совета ООН по правам человека на 2022-2024 годы. Это, бесспорно, придало новый импульс деятельности нашей страны по дальнейшей демократизации общества и продвижению защиты и соблюдения основных принципов и норм прав человека. Игорь Рогов
С приветственным словом в адрес участников обратился генеральный прокурор РК Берик Асылов.
В соответствии с Конституцией высшими ценностями нашего государства являются человек, его жизнь, права и свободы. Опираясь на Основной закон, в Казахстане проводятся последовательные и системные реформы по укреплению гарантии защиты прав человека. Берик Асылов
Слушателей вебинара также поприветствовал ректор Abai University, доктор PhD Дархан Билялов. Он отметил, что в послании президента Токаева особое внимание уделено необходимости постоянного совершенствования правозащитной проблематики.
Старший юрист Европейского суда по правам человека Наталья Воробьева в своем докладе сообщила о праве на мирные протесты в практике ЕСПЧ. Теме пыток было посвящено выступление эксперта Совета Европы, экс-вице-председателя Комитета против пыток ООН и Европейского комитета против пыток Совета Европы, омбудсмена Грузии (2009–2012) Георгия Тугуши. Он представил европейские стандарты предупреждения пыток в правоохранительной деятельности.
С не менее интересным докладом по уголовно-правовым вопросам борьбы с терроризмом в Федеративной Республике Германия выступил научный сотрудник Восточного института при Университете прикладных наук города Висмара Димитри Олейник.
Как отметил Игорь Рогов, также большой профессиональный интерес к вебинару проявили члены Комиссии по правам человека, судьи, сотрудники правоохранительных органов, адвокаты, преподаватели вузов и другие. Они активно задавали вопросы, делились опытом из своей практики, вступали в дискуссию со спикерами.
Одним из главных организаторов онлайн-площадки выступила Комиссия по правам человека при президенте РК. По мнению директора Института Сорбонна-Казахстан Abai University, члена комиссии Айнур Сабитовой, практическую значимость проекта «Юридические диалоги» трудно переоценить.
Проведение «Юридических диалогов» является важным направлением правового образования, прежде всего, молодежи. Мы должны взрастить поколение честных людей, с которыми можно строить Новый Казахстан. Важно воспитать молодое поколение юристов, у которых автоматически должна сработать установка на отвержение неправильных и незаконных путей, на законопослушное поведение и неприятие любых попыток нарушения закона. Айнур Сабитова