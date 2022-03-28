Казахстан стал полноправным субъектом международных договоров в сфере прав человека

В Алматы прошел вебинар проекта «Юридические диалоги», на котором были обсуждены европейские стандарты соблюдения прав человека в правоохранительной деятельности. Состав спикеров был внушительным, а вопросы, рассмотренные экспертами — актуальны в международной повестке: мирные протесты, пытки, борьба с терроризмом и экстремизмом, соблюдение прав человека при проведении массовых мероприятий и другие.

По информации модератора, председателя Комиссии по правам человека при президенте РК, члена Венецианской комиссии Совета Европы от РК Игоря Рогова, Казахстан стал полноправным субъектом международного права и участником более семидесяти многосторонних универсальных международных договоров в сфере прав человека. В том числе восьми основных универсальных правозащитных конвенций ООН, так называемых международных инструментов защиты прав человека.

Одним из результатов целенаправленной политики Казахстана по продвижению прав человека и обеспечению верховенства права стало повторное избрание его в качестве члена Совета ООН по правам человека на 2022-2024 годы. Это, бесспорно, придало новый импульс деятельности нашей страны по дальнейшей демократизации общества и продвижению защиты и соблюдения основных принципов и норм прав человека. Игорь Рогов

С приветственным словом в адрес участников обратился генеральный прокурор РК Берик Асылов.

В соответствии с Конституцией высшими ценностями нашего государства являются человек, его жизнь, права и свободы. Опираясь на Основной закон, в Казахстане проводятся последовательные и системные реформы по укреплению гарантии защиты прав человека. Берик Асылов

Слушателей вебинара также поприветствовал ректор Abai University, доктор PhD Дархан Билялов. Он отметил, что в послании президента Токаева особое внимание уделено необходимости постоянного совершенствования правозащитной проблематики.

Старший юрист Европейского суда по правам человека Наталья Воробьева в своем докладе сообщила о праве на мирные протесты в практике ЕСПЧ. Теме пыток было посвящено выступление эксперта Совета Европы, экс-вице-председателя Комитета против пыток ООН и Европейского комитета против пыток Совета Европы, омбудсмена Грузии (2009–2012) Георгия Тугуши. Он представил европейские стандарты предупреждения пыток в правоохранительной деятельности.

С не менее интересным докладом по уголовно-правовым вопросам борьбы с терроризмом в Федеративной Республике Германия выступил научный сотрудник Восточного института при Университете прикладных наук города Висмара Димитри Олейник.

Как отметил Игорь Рогов, также большой профессиональный интерес к вебинару проявили члены Комиссии по правам человека, судьи, сотрудники правоохранительных органов, адвокаты, преподаватели вузов и другие. Они активно задавали вопросы, делились опытом из своей практики, вступали в дискуссию со спикерами.

Одним из главных организаторов онлайн-площадки выступила Комиссия по правам человека при президенте РК. По мнению директора Института Сорбонна-Казахстан Abai University, члена комиссии Айнур Сабитовой, практическую значимость проекта «Юридические диалоги» трудно переоценить.