10 декабря – Международный день прав человека: достижения Казахстана в этой сфере

10 декабря – Международный день прав человека. Отмечаемый ежегодно, он посвящен защите и продвижению прав, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом в своей статье в "Казахстанской правде" напомнил уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Артур Ластаев. По его словам, Международный день прав человека стал символом борьбы за свободу, равенство и справедливость для всех людей независимо от их происхождения, пола, национальности или религиозных убеждений.

"История праздника уходит корнями в послевоенное время, когда страны – основатели ООН договорились о необходимости создать универсальный документ, устанавливающий основные права человека. Всеобщая декларация стала первой попыткой глобального сообщества сформулировать и признать универсальные права, которые неотъем­лемо принадлежат каждому. Этот документ стал основой для развития международного права в области прав человека, способствуя их признанию во всех уголках мира", – пишет Ластаев.

Ежегодно ООН выбирает тему, подчеркивающую актуальные вызовы. Тема 2024 года – "Мы готовы к решению нынешних и будущих проблем. Сообща мы построим будущее, которого мы хотим".

По словам омбудсмена, Казахстан проводит планомерную работу по внедрению международных стандартов в области прав человека в национальное законодательство.

"Казахстан был и остается твердым приверженцем этих ценностей, являясь полноправным участником более 70 многосторонних договоров в этой сфере. Казахстан активно взаимодействует с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, участвует в Универсальном периодическом обзоре. В рамках сотрудничества с ОБСЕ проводятся инициативы, направленные на защиту свободы слова, прав нацио­нальных меньшинств и гендерного равенства. Хотя Казахстан не является членом Совета Европы, страна активно сотрудничает в рамках программ по защите прав человека, например, через участие в мероприятиях Венецианской комиссии. Активное взаимодействие осуществляется также в рамках Комиссии СНГ по правам человека", – отметил он.

Наша страна, по словам Ластаева, один из признанных региональных лидеров в реализации масштабных демократических и политических реформ, а также инициатив в области защиты прав человека. Эти реформы являются частью огромной политической трансформации по построению "Справедливого Казахстана", они внесли значительный вклад в обеспечение и защиту прав человека.

"В рамках системной работы в данном направлении приняты и реализованы План первоочередных мер в области прав человека 2021 года и План дальнейших мер в области прав человека и верховенства закона 2022 года. В 2023-м, накануне 75-летия Всеобщей декларации прав человека, был принят Третий план мер в области прав человека и верховенства закона на ближайшие годы", – отметил уполномоченный.

Далее он остановился на основных достижениях страны в сфере прав человека за последние годы.

Подписание нашей страной Факультативного протокола о правах детей и ратификация Факультативного протокола о правах инвалидов стали важными шагами по имплементации международных стандартов в области прав человека.

В 2023 году Совет по правам человека ООН принял первую казахстанскую резолюцию "Обеспечение качественного образования в интересах мира и толерантности для каждого ребенка". Резолюция получила широкую поддержку в виде соавторства более ста государств, включая членов Европейского союза, США, страны Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока.

Придерживаясь принципа "слышащего государства" и в рамках работы по правам человека, реанимирован Конс­титуционный суд, куда теперь могут напрямую обращаться все граждане.

Учреждение Национального курултая, в состав которого входят правозащитные организации, юристы, экономисты, независимые эксперты и государственные служащие, расширило участие общественности в управлении страной. Принятие Закона "Об общественном контроле" в 2023 году создало правовые основы для мониторинга деятельности государственных органов и продвижения общественных инициатив.

Создана основа для активного участия НПО в решении социальных проблем. Грантовое финансирование, предос­тавляемое через Центр поддержки гражданских инициатив, позволило реализовать сотни проектов на общую сумму 6,4 млрд тенге.

Внедрение пропорционально-мажоритарной модели парламентских выборов в 2023 году позволило обеспечить участие самовыдвиженцев в выборах. Также в начале 2023 года принят закон, вводящий ответственность чиновников за необоснованное обогащение, что укреп­ляет антикоррупционную политику.

В законодательство введен уведомительный порядок проведения мирных собраний. Он предусмотрен для пикетов, митингов, собраний.

В октябре 2023 года закреплено понятие "петиция". Регламентирован порядок подачи и рассмотрения петиции, определено пороговое количест­во голосов.

Особое внимание уделяется цифровизации государственных услуг, что способствует улучшению взаимодействия граждан с правовыми структурами.

Для противодействия торговле людьми принят новый закон, который приведет национальное законодательство в соответствие с международными стандартами. Предусмотрена ответственность за все формы торговли людьми, включая принудительный труд, попрошайничество, сексуальную эксплуатацию и извлечение органов.

Одним из важнейших решений стало полное упразднение смертной казни.

Усилены админист­ративная и уголовная ответственность за бытовое насилие, защита детей от буллинга, педофилии и других преступ­лений, а также созданы новые институты наставничества для детей-сирот. Полиция перешла от заявительного характера регистрации таких преступ­лений к выявительному. С 1 июля 2023 года примириться можно только один раз, в суде.

С 2023 года увеличена продолжительность пособий по уходу за ребенком до полутора лет, а пенсионный возраст женщин зафиксирован на уровне 61 года. Эти меры направлены на поддержку семей и стимулирование гендерного равенства.

С этого года запущен проект "Нацио­нальный фонд – детям", в рамках него 50% инвестиционного дохода Нацфонда распределяется между всеми детьми в возрасте до 18 лет.

Особое внимание уделено правам предпринимателей. В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства меры содействия трудоустройству получили более 555 тыс. человек, а поддержка малого и среднего бизнеса стала ключевым направлением государственной политики.

Для улучшения жизни социально уязвимых категорий граждан внедрены новые социальные инициативы. В рамках Социального кодекса с июля 2023 года лица с инвалидностью получили доступ к современным услугам через цифровую платформу. Кроме того, введены государственные инспекторы по соцзащите, которые контролируют соблюдение прав инвалидов и качество предоставляемых им услуг.

Одним из значительных шагов стало учреждение Института уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения, который занимается восстановлением прав мало­обеспеченных граждан, взаимодействуя с государственными и общественными структурами. Также в стране действуют уполномоченный по защите прав предпринимателей, инвестиционный омбудсмен, банковский и страховой омбудсманы.

В результате конституционных реформ существенно расширены полномочия уполномоченного по правам человека в Казахстане, появились его представительства в каждом регионе.

"Позиция уполномоченного по правам человека была учреждена в 2002-м, однако ее современный облик начал формироваться только в последние годы. Сегодня он обладает законодательной независимостью и иммунитетом, защищающим от необоснованных вмешательств. За последние годы число граждан, обратившихся за поддержкой омбудсмена, значительно увеличилось. В 2023-м было проведено почти 2,5 тыс. личных приемов, что в пять раз больше показателей 2022 года. За 11 месяцев 2024 года количество приемов уже достигло 2723. Общее число обращений за тот же период составило 6209, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2023 года", – сообщил Ластаев.

Основные проблемы, с которыми обращаются граждане, включают действия/бездействие органов досудебного следствия, несог­ласие с судебными решениями и нарушения прав осужденных.

Казахстан, по словам омбудсмена, демонстрирует системный и комплексный подход к вопросам прав человека, следуя как национальным, так и международным стандартам. Благодаря новым законодательным инициативам, расширению правозащитных механизмов и демократическим реформам республика подтверждает свою приверженность принципам справедливости, равенства и верховенства закона.

"Защита прав человека – это не только обязанность государства, но и ответственность каждого члена общества. Для достижения устойчивых результатов в этой сфере необходимо объединение усилий государства, гражданского общества, бизнеса и самих граждан. Государственные органы обязаны постоянно совершенствовать законодательство для устранения пробелов, способствующих нарушениям прав, а также повышать эффективность правоприменительной практики, обеспечивая гражданам доступ к правосудию и социальной защите", – считает Ластаев.

Подводя итоги, он отметил, что День прав человека напоминает о важности непрерывной работы в этом направлении. Успех возможен только при участии всех сторон: государства, гражданского общества и граждан. Совместные усилия помогут укрепить правозащитные механизмы, сократить социальное неравенство, а также гарантировать доступ к правосудию и основным правам для всех.

Уполномоченный по правам человека обратился ко всем гражданам с призывом не оставаться равнодушными.