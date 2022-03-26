Угрожал ножом – разбойное нападение на букмекерскую контору в Кокшетау попало на видео

Как сообщили в областном департаменте полиции, нападение произошло в ночь на 22 марта – злоумышленник угрожал ножом кассиру одной из букмекерских контор в Кокшетау и похитил 1 млн 104 тыс. тенге.

22-летняя акмолинка обратилась в Управление полиции Кокшетау и рассказала о случившемся. По словам кассира, в 04:50 в помещение ворвался молодой человек, вооруженный ножом. Его лицо было прикрыто медицинской маской и шарфом. Угрожая ей ножом, злоумышленник потребовал денег. Охраннику, пытавшемуся остановить преступника, он также пригрозил ножом. Завладев всеми денежными средствами, находившимися в кассе и в сейфе, похититель скрылся. Пресс-служба ДП Акмолинской области

По камерам видеонаблюдения полицейским удалось выяснить, в каком направлении скрылся подозреваемый.

Увидев возле стационарного поста №6 полицейских, он выбросил нож, шарф, перчатки и попытался скрыться в подъезде жилого дома. Сотрудники батальона патрульной полиции (старшие лейтенанты Балтин, Турсынбаев, Кошкенбай) в подъезде одного из домов по ул. Пушкина задержали 19-летнего жителя с. Зеренда, который пытался скрыться на чердаке. Пресс-служба ДП Акмолинской области

В ведомстве отметили, что вещественные доказательства (нож, денежные средства) изъяты, подозреваемый водворен в ИВС УП Кокшетау.