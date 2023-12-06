Мужчина с ножом и в маске напал на букмекерскую контору в Атырау
Фото: скриншот видео
Утром 3 декабря в полицию обратился сотрудник букмекерской конторы и сообщил, что совершено разбойное нападение, сообщает Zakon.kz.
В ходе проверки установлено, что около 08:55 мужчина в маске, примерно 20-25 лет, угрожая сотруднику организации кухонным ножом, забрал 143 тыс. тенге и скрылся с места происшествия.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого – 25-летнего жителя города. В настоящее время он находится в ИВС, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 192 УК РК.
Начато расследование.
Ранее сообщалось, что три казахстанца получили реальные сроки за групповое нападение на полицейских.
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