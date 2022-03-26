Актюбинец украл у своей компании 32 млн тенге и проиграл их на ставках

На семь лет лишения свободы приговорил уголовный суд Актобе 30-летнего сотрудника компании по продаже топлива, сообщает «Диапазон».

Мужчина устроился работать менеджером в компанию, после чего придумал схему вывода денег из нее.

Он заключал фиктивные договора купли-продажи с контрагентами компании, вносил в информационную систему ложные данные, что якобы продал им талоны на топливо. На самом деле талоны находились у него. Менеджер продавал их своему знакомому и деньги оставлял себе.

А еще менеджеру доверяли клиенты компании и рассчитывались наличкой за товар. Но до кассы эти деньги он не доносил, а оставлял себе.

Позже выяснилось, что мужчина нанес компании ущерб на 32 млн тенге. Сам он признался, что деньги компании проигрывал на ставках в букмекерской конторе.

Менеджер оказался на скамье подсудимых по обвинению в присвоении чужого вверенного имущества. До приговора азартный игрок вернул работодателю 20 млн тенге.