Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Бухгалтер одной из школ Актобе украл свыше 400 млн тенге

Бухгалтер одной из школ Актобе украл свыше 400 млн тенге Фото: Zakon.kz
Суд приговорил к семи годам экс-бухгалтера одной из школ Актобе. Его признали виновным в хищении свыше 400 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда №2 города Актобе, на судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме и рассказал, что с 2015 года у него появилась игровая зависимость, после чего он стал увеличивать фонд заработной платы педагогов. Таким образом школа получала дополнительные денежные средства, которые он перечислял на свой счет.

"Судом установлено, что Т. будучи бухгалтером в средней школе-гимназии №55, в период с 2019-2023 годы похищал денежные средства, путем увеличения фонда оплаты труда в общей сумме 413 822 951 тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 10 лет.

"Обстоятельствами смягчающими ответственность и наказание, суд учитывает признание вины и чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей. Обстоятельств отягчающих ответственность и наказание не установлено.Приговором суда мужчина осужден к 7 годам лишения свободы, с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 10 лет", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что гражданский иск ГУ "Управление образования Актюбинской области" удовлетворен, с осужденного взыскана сумма ущерба в размере 413 822 951 тенге.

Ранее сообщалось о другом случае. 25 января стало известно, что бухгалтер районного отдела образования Мактааральского района совершил суицид после проверок Департамента экономических расследований. 


Читайте также

Жители коттеджного городка в Астане в мороз остались без света и тепла
Жители коттеджного городка в Астане в мороз остались без света и тепла
Авария оставила без газа один из районов Алматы
Из-за аварии один из районов Алматы остался без газа
Учеников начальных классов в Астане перевели на дистанционку из-за мороза
Школьников в Астане и Семее перевели на дистанционку из-за мороза
Диана Абдуллаева
Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Поручения Токаева в действии: на юге Казахстана взялись за автомойки, использующие питьевую воду
Поручения Токаева в действии: на юге Казахстана взялись за автомойки, использующие питьевую воду
снегопад в городе Алматы в феврале
Зима не сдается: прогноз погоды в Алматы до конца февраля
температурный рекорд в Семей орманы
В "Семей орманы" зафиксировали самую низкую температуру за последние 20 лет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: