Бухгалтер одной из школ Актобе украл свыше 400 млн тенге

Суд приговорил к семи годам экс-бухгалтера одной из школ Актобе. Его признали виновным в хищении свыше 400 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда №2 города Актобе, на судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме и рассказал, что с 2015 года у него появилась игровая зависимость, после чего он стал увеличивать фонд заработной платы педагогов. Таким образом школа получала дополнительные денежные средства, которые он перечислял на свой счет.

"Судом установлено, что Т. будучи бухгалтером в средней школе-гимназии №55, в период с 2019-2023 годы похищал денежные средства, путем увеличения фонда оплаты труда в общей сумме 413 822 951 тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 10 лет.

"Обстоятельствами смягчающими ответственность и наказание, суд учитывает признание вины и чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей. Обстоятельств отягчающих ответственность и наказание не установлено.Приговором суда мужчина осужден к 7 годам лишения свободы, с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 10 лет", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что гражданский иск ГУ "Управление образования Актюбинской области" удовлетворен, с осужденного взыскана сумма ущерба в размере 413 822 951 тенге.

Ранее сообщалось о другом случае. 25 января стало известно, что бухгалтер районного отдела образования Мактааральского района совершил суицид после проверок Департамента экономических расследований.



