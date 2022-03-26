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16:53 26.03.2022

Ограбление в Алматинской области – связал школьницу и угрожал ножом

Ограбление, школьница, Талгарский район Фото: pixabay
Инцидент произошел в Талгарском районе Алматинской области. Мужчина влез в окно частного дома, где в тот момент находилась только 14-летняя девочка, сообщает Zakon.kz.

Школьницу он связал и, угрожая ножом, потребовал отдать деньги и золото, передает портал «Мой город».

Девочка закричала, и преступник сбежал, забрав с собой охотничье ружье и патроны.

Проверив сотни машин, оперативники вышли на авто, находящееся в аренде у 45-летнего жителя соседнего села. Мужчина занимался частным извозом. По показаниям подозреваемого, в поисках знакомых он случайно вошел в дом и, увидев сонного беззащитного подростка, решил ограбить. В свое оправдание он заявил, что увяз в денежных долгах, из-за чего и пошел на преступление. Пресс-служба ДП Алматинской области

В ходе расследования выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Сейчас расследование ведется по двумя статьям: «Разбой» и «Хищение».

Стоит отметить, что, отправившись на разбой, преступник оставил на улице в салоне арендованного им автомобиля супругу с грудным ребенком.

Айсулу Омарова
Алматинская область Талгарский район
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