Ограбление в Алматинской области – связал школьницу и угрожал ножом

Школьницу он связал и, угрожая ножом, потребовал отдать деньги и золото, передает портал «Мой город».

Девочка закричала, и преступник сбежал, забрав с собой охотничье ружье и патроны.

Проверив сотни машин, оперативники вышли на авто, находящееся в аренде у 45-летнего жителя соседнего села. Мужчина занимался частным извозом. По показаниям подозреваемого, в поисках знакомых он случайно вошел в дом и, увидев сонного беззащитного подростка, решил ограбить. В свое оправдание он заявил, что увяз в денежных долгах, из-за чего и пошел на преступление. Пресс-служба ДП Алматинской области

В ходе расследования выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Сейчас расследование ведется по двумя статьям: «Разбой» и «Хищение».

Стоит отметить, что, отправившись на разбой, преступник оставил на улице в салоне арендованного им автомобиля супругу с грудным ребенком.