Нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области

По информации областного Управления по противодействию наркопреступности, 35-летний мужчина оборудовал нарколабораторию в арендуемом доме в Талгарском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Житель региона был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления.

"В ходе обыска изъяты 336 г мефедрона, более 36 кг прекурсоров, в том числе одна канистра с соляной кислотой и реагенты для синтеза химических веществ. Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается", – проинформировали в полиции.









Это уже 13-я нарколаборатория, которую выявили и ликвидировали в Алматинской области за последнее время.

2 октября в Казахстане утвердили нормы потребности в наркотических и психотропных веществах.