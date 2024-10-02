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Нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области

мужчина оборудовал нарколабораторию в арендуемом доме в Талгарском районе, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 19:53 Фото: polisia.kz
По информации областного Управления по противодействию наркопреступности, 35-летний мужчина оборудовал нарколабораторию в арендуемом доме в Талгарском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Житель региона был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления.

"В ходе обыска изъяты 336 г мефедрона, более 36 кг прекурсоров, в том числе одна канистра с соляной кислотой и реагенты для синтеза химических веществ. Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается", – проинформировали в полиции.



Это уже 13-я нарколаборатория, которую выявили и ликвидировали в Алматинской области за последнее время.

2 октября в Казахстане утвердили нормы потребности в наркотических и психотропных веществах.

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