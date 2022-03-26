Сборная Казахстана по кокпару стала победителем турнира в Узбекистане

Сборная Казахстана по кокпару заняла первое место на международном турнире, где принимали участие шесть команд. В финальной схватке со счетом 6:0 были повержены хозяева, узбекская дружина. Чемпионы были награждены денежной премией в сумме 200 млн сумов (8,6 млн тенге).

Фото: Instagram/committee_sport

Теперь казахстанцы будут готовиться ко второму Чемпионату мира по кокпару, который планируется провести в 2022 году, один из кандидатов на прием мировых состязаний – Узбекистан.

Фото: Instagram/committee_sport

Кокпар – одна из самых популярных национальных спортивных игр в Казахстане. В ней наездники борются на скаку за тушу козленка, которую необходимо забросить в казандык (ворота).

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