21:01 26.03.2022
Сборная Казахстана по кокпару стала победителем турнира в Узбекистане
Фото: Instagram/committee_sport
Казахстанские кокпаристы не имели себе равных на международных соревнованиях, которые проходили в Термезском районе Сухандарьинской области Узбекистана, сообщает Zakon.kz.
Сборная Казахстана по кокпару заняла первое место на международном турнире, где принимали участие шесть команд. В финальной схватке со счетом 6:0 были повержены хозяева, узбекская дружина. Чемпионы были награждены денежной премией в сумме 200 млн сумов (8,6 млн тенге).
Теперь казахстанцы будут готовиться ко второму Чемпионату мира по кокпару, который планируется провести в 2022 году, один из кандидатов на прием мировых состязаний – Узбекистан.
Фото: Instagram/committee_sport
Фото: Instagram/committee_sport
Кокпар – одна из самых популярных национальных спортивных игр в Казахстане. В ней наездники борются на скаку за тушу козленка, которую необходимо забросить в казандык (ворота).
Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам – плюс 100% к первому пополнению.