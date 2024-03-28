Теннисист Курмангалиев стал победителем турнира в Ливане

В Бейруте (Ливан) проходит Международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender-2024. Во второй день соревнований казахстанские спортсмены завоевали четыре медали, среди которых одно "золото" в активе Алана Курмангалиева, сообщает Zakon.kz.

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Молодой карагандинский теннисист Алан Курмангалиев не имел себе равных в возрастной категории до 17 лет, заняв первое место в личном разряде, передает пресс-служба TTFRK.







Фото: Instagram/ttrfk

Помимо Алана, призерами ливанских состязаний стал еще ряд казахстанцев. В копилку нашей команды поступило три медали бронзового достоинства:



Арнур Оралханов/Жанерке Кошкумбаева – до 19 лет, смешанный разряд.

Нурислам Касым – до 17 лет, личный разряд.

Нурдаулет Азаматулы – до 13 лет, личный разряд.







Фото: Instagram/ttfrk

Это не первая медаль нашего перспективного теннисиста Алана Курмангалиева. 17-летний спортсмен уже несколько лет прославляет Казахстан на международной арене, и не только на юниорских турнирах, но и на взрослом уровне.

Два года назад Курмангалиев совершил один из самых больших рывков в своей карьере. В Тунисе на юношеском Чемпионате мира по настольному теннису тогда еще 15-летний карагандинец завоевал "золото" в смешанном парном разряде и "бронзу" в личном зачете.



И после этого в международном юниорском рейтинге он поднялся на ряд позиций вверх в двух возрастных категориях.