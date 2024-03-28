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Теннисист Курмангалиев стал победителем турнира в Ливане

Настольный теннис Победа Ливан, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 09:51 Фото: Талап Койбагаров
В Бейруте (Ливан) проходит Международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender-2024. Во второй день соревнований казахстанские спортсмены завоевали четыре медали, среди которых одно "золото" в активе Алана Курмангалиева, сообщает Zakon.kz.

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Молодой карагандинский теннисист Алан Курмангалиев не имел себе равных в возрастной категории до 17 лет, заняв первое место в личном разряде, передает пресс-служба TTFRK. 

Настольный теннис Ливан Победа, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 09:51

Фото: Instagram/ttrfk

Помимо Алана, призерами ливанских состязаний стал еще ряд казахстанцев. В копилку нашей команды поступило три медали бронзового достоинства: 

  • Арнур Оралханов/Жанерке Кошкумбаева – до 19 лет, смешанный разряд.
  • Нурислам Касым – до 17 лет, личный разряд.
  • Нурдаулет Азаматулы – до 13 лет, личный разряд.

Настольный теннис Ливан Победа, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 09:51

Фото: Instagram/ttfrk

Это не первая медаль нашего перспективного теннисиста Алана Курмангалиева. 17-летний спортсмен уже несколько лет прославляет Казахстан на международной арене, и не только на юниорских турнирах, но и на взрослом уровне. 

Два года назад Курмангалиев совершил один из самых больших рывков в своей карьере. В Тунисе на юношеском Чемпионате мира по настольному теннису тогда еще 15-летний карагандинец завоевал "золото" в смешанном парном разряде и "бронзу" в личном зачете. 

И после этого в международном юниорском рейтинге он поднялся на ряд позиций вверх в двух возрастных категориях.

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