Теннисист Курмангалиев стал победителем турнира в Ливане
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Молодой карагандинский теннисист Алан Курмангалиев не имел себе равных в возрастной категории до 17 лет, заняв первое место в личном разряде, передает пресс-служба TTFRK.
Фото: Instagram/ttrfk
Помимо Алана, призерами ливанских состязаний стал еще ряд казахстанцев. В копилку нашей команды поступило три медали бронзового достоинства:
- Арнур Оралханов/Жанерке Кошкумбаева – до 19 лет, смешанный разряд.
- Нурислам Касым – до 17 лет, личный разряд.
- Нурдаулет Азаматулы – до 13 лет, личный разряд.
Фото: Instagram/ttfrk
Это не первая медаль нашего перспективного теннисиста Алана Курмангалиева. 17-летний спортсмен уже несколько лет прославляет Казахстан на международной арене, и не только на юниорских турнирах, но и на взрослом уровне.
Два года назад Курмангалиев совершил один из самых больших рывков в своей карьере. В Тунисе на юношеском Чемпионате мира по настольному теннису тогда еще 15-летний карагандинец завоевал "золото" в смешанном парном разряде и "бронзу" в личном зачете.
И после этого в международном юниорском рейтинге он поднялся на ряд позиций вверх в двух возрастных категориях.