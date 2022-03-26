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22:27 26.03.2022

Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Китае Boeing признаны погибшими

Крушение, признаны погибшими в Китае Фото: pixabay
Все 123 пассажира и девять членов экипажа разбившегося в Китае на этой неделе пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines признаны погибшими, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил замглавы Управления гражданской авиации Китая Ху Чжэньцзян, передает China Daily.

Можно с уверенностью сказать, что в ходе поисково-спасательной операции не удалось обнаружить признаков жизни кого-либо из находившихся на борту людей. Посредством анализа ДНК удалось установить личности 120 погибших. Замглавы Управления гражданской авиации КНР Ху Чжэньхун

Он попросил почтить память жертв катастрофы минутой молчания.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, следовавший из Куньмина в Гуанчжоу, разбился на юге Китая в провинции Гуандун. После этого авиаперевозчик приостановил все полеты имеющихся у него Boeing 737-800.

На месте крушения начался крупный лесной пожар. 24 марта спасатели нашли один из «черных ящиков». Взрывчатых веществ на обломках упавшего самолета не найдено. Первоначально возможной причиной катастрофы называлась неисправность двигателя. Уточняется, что по ДНК уже удалось идентифицировать 120 человек, находившихся на борту разбившегося самолета.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Константин Вноровский
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