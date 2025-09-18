#АЭС в Казахстане
Мир

Самый длинный авиарейс в мире планирует запустить Китай

самый длинный авиарейс в мире планирует запустить Китай, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 22:02 Фото: pixabay
Авиакомпания China Eastern Airlines запустит самый длинный авиарейс из Шанхая в Буэнос-Айрес, его продолжительность составит 25 часов, сообщает Zakon.kz.

По информации South China Morning Post, первый полет состоится 4 декабря. Самолет должен будет пролететь расстояние в 20 тыс. км и совершит одну транзитную двухчасовую остановку в Окленде, Новая Зеландия.

Предполагается, что эта мера укрепит роль города как южного транспортного узла между Азией и Южной Америкой. Обратный перелет займет 29 часов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Cathay намерена запустить прямые рейсы из Гонконга в Казахстан.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
