Гастроэнтеролог назвала продукты, которые нельзя сочетать с кофе

В интервью порталу «Москва 24» она рассказала о вредном сочетании кофе с шоколадом и алкоголем.

Дианова объяснила, что это «самое ужасное сочетание», так как негативно сказывается на здоровье. Например, способствует расслаблению нижнего сфинктера, из-за чего у людей может возникнуть чувство изжоги, жжения и заброс желудочного содержимого в пищевод.

Специалист также назвал продукты, которые хорошо сочетаются с кофе – одним из таковых оказалось мясо.

Эспрессо — более концентрированный напиток, там есть органические кислоты, которые улучшают процесс пищеварения, лучше воздействуют вместе с желудочным соком на кусковое мясо. Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова

Она добавила, что после употребления кофе советуется выпить по меньшей мере стакан воды для восполнения жидкости в организме, поскольку кофе обладает серьезным мочегонным эффектом.