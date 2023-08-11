Сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья

Диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какое количество кофе в сутки является безопасной нормой для человека, сообщает Zakon.kz.

Полезные свойства кофе известны многим: напиток бодрит, вызывает прилив сил, запах кофе поднимает настроение. Многие используют эти полезные свойства напитка как утренний ритуал и как средство взбодриться в течение дня. Но пить много кофе опасно для здоровья. Превышать норму более двух чашек в день не рекомендует специалист Нурия Дианова, пишет News.ru.

"Многие исследования говорят о том, что кофе действительно нужно употреблять в определенном количестве. В день нужно выпивать не больше двух чашек кофе, причем не подряд, а с утра, например, и около четырех-пяти часов вечера. Все-таки кофе негативно влияет на пищевод и желудок, вызывая избыточную секрецию соляной кислоты". Дианова

Врач отмечает, что большое количество кофе может вызывать изжогу. Для людей с заболеваниями ЖКТ кофе лучше заменить на более щадящие напитки, а придавать себе бодрость лучше сном или физическими упражнениями.

Ранее ученые Нью-Йоркского университета доказали, что прослушивание музыки, употребление кофе и другие виды повседневных удовольствий полезны для мозга человека, улучшая когнитивные функции, в том числе концентрацию и память.