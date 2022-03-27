Второй «черный ящик» нашли на месте крушения Boeing 737 в Китае

Второй «черный ящик» нашли на месте крушения пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в Китае, сообщает РИА Новости.

21 марта пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение на юге Китая.

Управление гражданской авиации КНР подтвердило крушение самолета. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.

Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются.

23 марта на месте крушения самолета был обнаружен один «черный ящик», который оказался речевым самописцем из кабины пилотов, его направили в Пекин.

26 марта замглавы Управления гражданской авиации Китая Ху Чжэньцзян заявил, что все 123 пассажира и девять членов экипажа признаны погибшими.