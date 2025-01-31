Нашли черные ящики упавшего в Вашингтоне самолета

Черные ящики потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета достали из реки Потомак, сообщает Zakon.kz.

Оба бортовых самописца – речевой и параметрический уже отправлены в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте. Именно там расследуют обстоятельства авиакатастрофы, передает ABC News.

Следователи надеются, что расшифровка данных поможет установить причины резонансной трагедии.

BLACK BOXES RECOVERED: The flight data recorder and cockpit voice recorder from the American Airlines plane that crashed have been recovered and are en route to the NTSB lab, according to a source.



(Via @ABC )#PotomacRiver #WashingtonDC #Crash pic.twitter.com/jzyeG6RUkA — Shaquille Omari (@shaq_omari) January 31, 2025

США намерены в течение 30 дней представить доклад по авиакатастрофе, заявил сотрудник Национального совета по безопасности на транспорте США Тодд Инмен. По его словам, причина авиакатастрофы пока неизвестна.

В свою очередь Трамп подписал указ о проверке авиабезопасности в стране. Документ опубликован на сайте Белого дома. Также Трамп пообещал помочь с передачей останков погибших при крушении самолета россиян.

В ночь на 30 января в Вашингтоне на подлете к аэропорту имени Рейгана пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом, после чего упал в реку Потомак.