Нашли черные ящики упавшего в Вашингтоне самолета

Оба бортовых самописца – речевой и параметрический уже отправлены в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте. Именно там расследуют обстоятельства авиакатастрофы, передает ABC News.

Следователи надеются, что расшифровка данных поможет установить причины резонансной трагедии.

BLACK BOXES RECOVERED: The flight data recorder and cockpit voice recorder from the American Airlines plane that crashed have been recovered and are en route to the NTSB lab, according to a source.



