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Мир

Нашли черные ящики упавшего в Вашингтоне самолета

США, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 05:35 Фото: X/Breaking911
Черные ящики потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета достали из реки Потомак, сообщает Zakon.kz.

Оба бортовых самописца – речевой и параметрический уже отправлены в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте. Именно там расследуют обстоятельства авиакатастрофы, передает ABC News.

Следователи надеются, что расшифровка данных поможет установить причины резонансной трагедии.

США намерены в течение 30 дней представить доклад по авиакатастрофе, заявил сотрудник Национального совета по безопасности на транспорте США Тодд Инмен. По его словам, причина авиакатастрофы пока неизвестна.

В свою очередь Трамп подписал указ о проверке авиабезопасности в стране. Документ опубликован на сайте Белого дома. Также Трамп пообещал помочь с передачей останков погибших при крушении самолета россиян.

В ночь на 30 января в Вашингтоне на подлете к аэропорту имени Рейгана пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом, после чего упал в реку Потомак.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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