Минэкологии: Объем воды в Аральском море увеличился

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов перечислили результаты первой фазы «проекта века» по сохранению северной части Аральского моря.

В ходе реализации проекта достигнуты следующие результаты: построена плотина Северного Аральского моря (Кокаральская плотина), комплекс сооружений Айтек, защитные дамбы на реке Сырдария, проведены значительные объемы строительных работ на гидроузлах города Кызылорды, Казалинска, плотинах водохранилищ Шардары и Арнасай.

Из-за этого увеличился объем воды, впадающей в северную часть Аральского моря, были восстановлены многие биологические виды Аральского региона, улучшилось обеспечение поливной водой сельхозугодий.

В результате реализации первой фазы проекта достигнуто:

Пропускная способность русла реки Сырдария увеличилась от 350 до 700 м³/с.

Сохранение Северной части Аральского моря как географического климатообразующего объекта;

Произошло увеличение водообеспеченности ирригационных и озерных систем;

Увеличилась безопасность эксплуатации Шардаринской плотины и стабилизация режима работы Шардаринской ГЭС (увеличение выработки электроэнергии в зимнее время);

Улучшена экологическая и социально-экономическая ситуация региона и населения Приаралья;

Увеличилось развитие местных видов рыб и созданы благоприятные условия для разведения осетровых видов рыб;

Объем улова увеличился с 0,4 до 6,0 тыс.тонн и в перспективе ожидается увеличение улова рыб до 11,0, тыс. тонн;

Повышена надежность существующих сооружений на реке, увеличен срок их эксплуатации, улучшены эксплуатационные характеристики гидроузлов;

Восстановлено биоразнообразие казахстанской части Приаралья.

Это привело к восстановлению озер, что дало возможность развития рыбного хозяйства. Восстановлены 13 видов рыб, ранее исчезнувших в море, объем улова рыбы увеличился с 400 кг до 7 тысяч тонн. Минэкологии

Сообщается, что в настоящее время по поручению президента Казахстана готовится проект второй фазы «Восстановление северной части Аральского моря».

Планируется строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, а также реконструкция рыбопитомников на Аральском море.