Объем воды увеличился в Северном Аральском море

В Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана сегодня, 24 июня 2024 года, рассказали об уровне воды в Северном Аральском море, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, на 86-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, куда входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, стороны договорились, что в поливной сезон в Северный Арал поступит 997 млн кубометров воды, а приток составит не менее 30 кубометров в секунду. Сейчас в море поступает 50 кубометров воды в секунду. Год назад приток составлял 6 кубометров в секунду.

"С начала года в Северное Аральское море поступил 1,1 млрд кубометров м воды. Таким образом, на сегодня объем воды в Северном Арале составляет 21,4 млрд кубометров", – говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Ранее была завершена постройка Кокаральской плотины, которая отделила Северное Аральское море от Южного. Плотина позволила поднять уровень воды в Северном Арале.

"С момента сдачи плотины в эксплуатацию до сегодняшнего дня из реки Сырдарья в Северное Аральское море поступило 46,6 млрд кубометров воды. А за последние семь лет в море поступило 13,3 млрд кубометров воды. В последние годы объем воды в Северном Арале снижался, однако с начала 2024 года он вновь начал расти и на сегодня достиг 21,4 млрд кубометров", – сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева.

В ведомстве отметили, что 75% стока реки Сырдарья формируется в Кыргызстане, 20% – в Узбекистане и 5% – у нас, в Казахстане.

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18 июня 2024 года стало известно, что Кыргызстан снабдит Казахстан миллионами кубометров поливной воды.