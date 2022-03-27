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12:38 27.03.2022

Илон Маск высказался о создании своей соцсети

Илон Маск социальные сети Фото: pixabay
Американский миллиардер Илон Маск задумался о создании соцсети, которая бы обеспечивала и соблюдала свободу слова, сообщает Zakon.kz.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил на вопрос о создании новой социальной сети. Об этом он высказался в Twitter.

Один из пользователей поинтересовался у предпринимателя, рассмотрел бы он возможность создания новой социальной сети, которая бы имела алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, с минимальной пропагандой.

Маск ответил, что задумывается об этом.

Ранее американский миллиардер заявил, что глобальная спутниковая система Starlink не будет блокировать российские новостные издания, несмотря на просьбы «некоторых государств».

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