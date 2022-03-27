12:38 27.03.2022
Илон Маск высказался о создании своей соцсети
Фото: pixabay
Американский миллиардер Илон Маск задумался о создании соцсети, которая бы обеспечивала и соблюдала свободу слова, сообщает Zakon.kz.
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил на вопрос о создании новой социальной сети. Об этом он высказался в Twitter.
Один из пользователей поинтересовался у предпринимателя, рассмотрел бы он возможность создания новой социальной сети, которая бы имела алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, с минимальной пропагандой.
Маск ответил, что задумывается об этом.
Ранее американский миллиардер заявил, что глобальная спутниковая система Starlink не будет блокировать российские новостные издания, несмотря на просьбы «некоторых государств».