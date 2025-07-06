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Мир

Илон Маск объявил о создании собственной политической партии

Илон Маск, основатель SpaceX, директор Tesla, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 09:22 Фото: NASA/Aubrey Gemignani
Накануне американский миллиардер Илон Маск запустил в соцсети Х опрос, в котором приняли участие более миллиона человек. В результате он выступил с громким объявлением, сообщает Zakon.kz.

По словам Маска, он создал Партию Америки, "чтобы вернуть вам вашу свободу".

"Сегодня создана Партия Америки, чтобы вернуть вам вашу свободу", – написал предприниматель в субботу, 5 июля, в соцсети Х.

Опрос, посвященный созданию новой партии, миллиардер опубликовал после введения президентом США Дональдом Трампом "большого прекрасного" закона о налогах и возможном повышении потолка госдолга.

Ранее Маск подверг жесткой критике такую инициативу. Это стало основной причиной ссоры между ним и главой Белого дома.

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Андрей Дюсупов
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