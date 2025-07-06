Илон Маск объявил о создании собственной политической партии

Фото: NASA/Aubrey Gemignani

Накануне американский миллиардер Илон Маск запустил в соцсети Х опрос, в котором приняли участие более миллиона человек. В результате он выступил с громким объявлением, сообщает Zakon.kz.

По словам Маска, он создал Партию Америки, "чтобы вернуть вам вашу свободу". "Сегодня создана Партия Америки, чтобы вернуть вам вашу свободу", – написал предприниматель в субботу, 5 июля, в соцсети Х. By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025 Опрос, посвященный созданию новой партии, миллиардер опубликовал после введения президентом США Дональдом Трампом "большого прекрасного" закона о налогах и возможном повышении потолка госдолга. Ранее Маск подверг жесткой критике такую инициативу. Это стало основной причиной ссоры между ним и главой Белого дома.

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