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15:54 27.03.2022

Взрывы в Арыси и Жамбылской области: саперы возобновили работу

взрыв на складах Арысь и Жамбылская область Фото: Минобороны РК
К работам привлекли более 650 военных специалистов. В Минобороны также сообщили о работах по обеспечению безопасности местного населения, сообщает Zakon.kz.

Инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил с 28 марта приступают к работам по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов в Арыси и Байзакском районе Жамбылской области, сообщили в Минобороны РК.

В Арыси фрагменты вывезут с технической территории складов на специально оборудованный полигон для уничтожения через подрыв.

На территории склада инженерных боеприпасов в Жамбылской области были оборудованы приспособления для утилизации фрагментов на месте. Часть боеприпасов также вывезут и уничтожат на специальных полигонах.

К работам привлекли более 650 военных специалистов. В Минобороны также сообщили о работах по обеспечению безопасности местного населения.

Ликвидация последствий на складах боеприпасов в Арыси и Байзакском районе Жамбылской области продлится до конца ноября 2022 года.

Данияр Кунафин
МО РК Арысь Жамбылская область
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