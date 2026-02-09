#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
События

Вода возвращается: в Жамбылской области возобновили очистку каналов впервые за 10 лет

канал, земля, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 11:31 Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
В Сарысуском районе Жамбылской области для обеспечения водой местных крестьянских хозяйств стартовала механическая очистка каналов после 10 лет простоя, сообщает Zakon.kz.

Этой новостью поделились сегодня, 9 февраля 2026 года, в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.

По данным ведомства, эти работы позволят обеспечить стабильную подачу воды из реки Талас в сельские округа Байкадам, Игилик, Жанаталап и Тогызкент.

В дополнении сказано, что на сегодняшний день через реку Аса начат сброс воды из реки Талас в канал "Борибай-1".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 11:31
В Казахстане нашли способ наполнить Северный Арал

Немного ранее хорошая новость была озвучена для жителей Туркестанской области. Так, в Жетысайском районе впервые за более чем 40 лет проводится масштабная очистка магистральных оросительных каналов.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
