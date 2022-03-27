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Законодательство РК
17:08 27.03.2022

Жестокое избиение в Жезказгане попало на видео

ДП Карагандинской области Фото: кадр из видео
Видео, на котором четверо парней жестоко избивают троих, лежащих на асфальте, появилось в соцсетях Жезказгана. Полиция прокомментировала произошедшее, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что бьют нападавшие и руками, и ногами, нанося многократные удары в голову и корпус. Дело происходит поздно вечером. Причина конфликта неизвестна.

В полиции Карагандинской области отреагировали на инцидент.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УП города Жезказгана задержали подозреваемых – четырех молодых людей в возрасте 17-18 лет. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 2 УК РК. Обстоятельства устанавливаются. Пресс-служба ДП Карагандинской области
Константин Вноровский
Жезказган Карагандинская область
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