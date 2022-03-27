17:08 27.03.2022
Жестокое избиение в Жезказгане попало на видео
Фото: кадр из видео
Видео, на котором четверо парней жестоко избивают троих, лежащих на асфальте, появилось в соцсетях Жезказгана. Полиция прокомментировала произошедшее, сообщает Zakon.kz.
На кадрах видно, что бьют нападавшие и руками, и ногами, нанося многократные удары в голову и корпус. Дело происходит поздно вечером. Причина конфликта неизвестна.
В полиции Карагандинской области отреагировали на инцидент.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УП города Жезказгана задержали подозреваемых – четырех молодых людей в возрасте 17-18 лет. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 2 УК РК. Обстоятельства устанавливаются. Пресс-служба ДП Карагандинской области