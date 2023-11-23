Жестокое избиение подростка в Экибастузе попало на видео

Полиция Павлодарской области начала проверку после того, как в соцсетях распространилось видео с жестоким избиением подростка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области 23 ноября, полиция проводит проверку по факту избиения мальчика группой подростков в Экибастузе.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой несколько подростков жестоко избивают своего сверстника и оскорбляют его. На кадрах видно, что один из участников избиения продолжал бить мальчика кулаками даже после того, как тот упал на землю и закрыл голову руками, а другие подростки в это время радостно комментировали происходящее и ободряли зачинщика.





Фото: скриншот видео

"По видео провели проверку. Как установлено, факт избиения имел место 6 ноября 2023 года. Личности несовершеннолетних установлены. В полицию обращений не поступало", – сообщили в ДП Павлодарской области.

Сейчас полиция проводит еще одну проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего. О досудебном расследовании или мерах в отношении подростков, личности которых установили, пока не сообщается.

Ранее в этом году в Павлодаре жестоко избили подростка, в результате чего 14-летний мальчик попал в больницу с многочисленными травмами. Это дело вызвало большой общественный резонанс и находилось на особом контроле у полиции.