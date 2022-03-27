Евгений Федоров и Рината Султанова стали чемпионами Азии по велоспорту

Рината Султанова проехала 24-километровую дистанцию за 33 минуты и 24.632 секунды, став лучшей в категории женщины-элита. За ней расположились индонезийка Делии Приатна и Солонго Церенлхам из Монголии.

Необходимо отметить, что Рината Султанова стала первой казахстанской гонщицей, завоевавшей титул чемпионки Азии по велоспорту на шоссе.

Фото: Instagram/kcf.kz

Еще одну золотую медаль в копилку сборной Казахстана на Чемпионате Азии положил Евгений Федоров. Он показал лучший результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом среди мужчин в элите. Новоиспеченный чемпион Азии проехал 24 км за 28 минут и 45.197 секунды. Второе место у японца Нариюки Масуда, а на третьей строчке – узбекский спортсмен Мураджан Халмуратов.

Фото: Instagram/kcf.kz

А третий соревновательный день на Чемпионате Азии начался с успеха казахстанки Боты Батырбековой, занявшей второе место в индивидуальной гонке преследования среди женщин-андеров. Она преодолела 24-километровую дистанцию за 36 минут и 40.339 секунды. Победительницей гонки стала узбекская велосипедистка Янина Кускова. Замкнула тройку лидеров спортсменка из ОАЭ Сафия Алсаег.

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