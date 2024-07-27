Велогонщик Евгений Федоров выступил на Олимпиаде
Фото: olympic.kz
Казахстанский велогонщик Евгений Федоров выступил в финале индивидуальной гонки с раздельным стартом, сообщает Zakon.kz.
Спортсмен преодолел дистанцию за 38:33.98. Это позволило Федорову занять итоговое 21-е место.
Победу одержал Ремко Эвенепул (Бельгия). Втрое место осталось за Филиппо Ганной из Италии. Третьим стал Вут ван Арт (Бельгия).
Ранее сообщалось, что Елдос Сметов поборется за золотую медаль на Олимпиаде в Париже.
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