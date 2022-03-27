Скончался известный казахстанский журналист Батыр Казыбаев

Основателю Tengrinews и главе холдинга Alash Media Group было 53 года, передает Tengrinews.kz.

Батыр Казыбаев родился в семье известного казахстанского журналиста и писателя Какимжана Казыбаева, многие годы проработавшего на руководящих должностях в редакциях областных и республиканских газет. Батыр Казыбаев пошел по стопам отца и выбрал карьеру в журналистике – стал успешным медиаменеджером.

Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай выразил соболезнования в связи с кончиной Батыра Казыбаева.

С глубокой скорбью воспринял новость о кончине известного журналиста, медиаменеджера Батыра Казыбаева. Он был профессионалом своего дела, внесшим существенный вклад в развитие отечественной журналистики. March 27, 2022

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким известного журналиста.