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19:16 27.03.2022

Скончался известный казахстанский журналист Батыр Казыбаев

Скончался Фото: Facebook/Батыр Казыбаев
Известный казахстанский журналист, медиаменеджер Батыр Казыбаев скончался на 54-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Основателю Tengrinews и главе холдинга Alash Media Group было 53 года, передает Tengrinews.kz.

Батыр Казыбаев родился в семье известного казахстанского журналиста и писателя Какимжана Казыбаева, многие годы проработавшего на руководящих должностях в редакциях областных и республиканских газет. Батыр Казыбаев пошел по стопам отца и выбрал карьеру в журналистике – стал успешным медиаменеджером.

Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай выразил соболезнования в связи с кончиной Батыра Казыбаева.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким известного журналиста.

Константин Вноровский
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