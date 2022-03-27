Казахстанские юниоры завоевали еще одно серебро на ЧМ по фристайл-могулу

Молодые казахстанцы завоевали второе место в параллельном могуле среди смешанных команд, передает пресс служба НОК.

Честь Казахстана защищали Анастасия Городко и Федор Бугаков.

Золотые медали достались юниорам из США - А.Макуда и Ж.Крокетт, а на третьей позиции также расположились американские спортсмены - К.Хог и К.Макдональд.

Ранее, казахстанка Анастасия Городко также завоевала серебро в индивидуальных соревнованиях.

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