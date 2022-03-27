21:35 27.03.2022
Казахстанские юниоры завоевали еще одно серебро на ЧМ по фристайл-могулу
Фото: olympic.kz
27 марта сборная Казахстана по фристайл-могулу положила в свою копилку вторую медаль на юниорском чемпионате мира в Италии. Как и два дня назад - «серебро», сообщает Zakon.kz.
Молодые казахстанцы завоевали второе место в параллельном могуле среди смешанных команд, передает пресс служба НОК.
Честь Казахстана защищали Анастасия Городко и Федор Бугаков.
Золотые медали достались юниорам из США - А.Макуда и Ж.Крокетт, а на третьей позиции также расположились американские спортсмены - К.Хог и К.Макдональд.
Ранее, казахстанка Анастасия Городко также завоевала серебро в индивидуальных соревнованиях.
Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.