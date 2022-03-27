Азербайджан отвел войска из села Фурух в Карабахе - Минобороны РФ

Об этом говорится в бюллетене о деятельности российских миротворцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух. МО РФ

РФ зафиксировала два нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе, по два человека с каждой стороны ранены, говорится в информационном бюллетене Минобороны России о деятельности миротворческого контингента РФ в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Как уточнили в военном ведомстве, командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями сторон конфликта обстановка стабилизирована.

Миротворцы обеспечили сопровождение трех азербайджанских колонн через Лачинский коридор: двух — в северном направлении и одной — в южном, добавили в Минобороны.