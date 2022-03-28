В Испании COVID-19 приравняли к заболеванию вроде гриппа

В Испании с 28 марта коронавирусная инфекция практически приравнивается к обычному заболеванию вроде гриппа, сообщает Deutsche Welle.

Тот, кто заразился вирусом Sars-CoV-2 и у кого не проявились симптомы заболевания, а если и проявились, то в легкой форме, сможет продолжать вести обычный образ жизни, и соблюдение режима домашней изоляции не будет для него обязательным.

Только на тех, кто находится в группе риска, будут распространяться прежние требования. К ним относятся граждане старше 60 лет, люди с ослабленным иммунитетом, а также беременные женщины и медицинские работники.

Единственное, что осталось от некогда радикальных мер, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, – это обязательное ношение медицинских масок в закрытых общественных помещениях, а также в общественном транспорте – автобусах, поездах, самолетах.

Между тем в Галисии в больницы и дома престарелых по-прежнему будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, справки о перенесенной болезни или отрицательного ПЦР-теста.

Также действуют ограничения на количество гостей за одним столиком в ресторанах. Впрочем, с 9 апреля и эти правила будут аннулированы.

Эпидемиологическая ситуация в Испании в последнее время значительно улучшилась. Семидневный показатель распространения Sars-CoV-2 в минувшую пятницу составил в среднем по стране 227 новых случаев заболевания на 100 тыс. жителей.

В Испании лишь 3,6% всех больничных коек заняты пациентами с коронавирусом. Почти 85% населения прошли базовую вакцинацию. 51% испанцев дополнительно сделали третью прививку.