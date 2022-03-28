09:11 28.03.2022
Найдена объявленная в международный розыск беременная Назым Алдаш
Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Полицейские Туркестанской области нашли пропавшую более месяца назад Назым Алдаш, которая была объявлена в международный розыск, передает Zakon.kz.
Пропавшую без вести Назым Алдаш оперативники благополучно нашли в городе Жанатас Жамбылской области. Полицейские установили, что Назым находилась вместе с гражданским супругом.Пресс-служба Департамента полиции Туркестанской области
В настоящее время проводится проверка мотивов и причин бесследного исчезновения Назым Алдаш.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.Пресс-служба ДП Туркестанской области
Напомним, 24 февраля в отдел полиции Сауранского района обратилась мать пропавшей Назым Алдаш, которая сообщила, что ее беременная дочь ушла в больницу и домой не вернулась. Пропавшую полицейские искали в Жанакорганском районе Кызылординской области, Таразе, Шымкенте, Алматы, однако розыскные работы не дали результатов. Она была объявлена в международный розыск.