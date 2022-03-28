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09:11 28.03.2022

Найдена объявленная в международный розыск беременная Назым Алдаш

туркестанская область, Назым Алдаш, международный розыск, найдена, полиция Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Полицейские Туркестанской области нашли пропавшую более месяца назад Назым Алдаш, которая была объявлена в международный розыск, передает Zakon.kz.
Пропавшую без вести Назым Алдаш оперативники благополучно нашли в городе Жанатас Жамбылской области. Полицейские установили, что Назым находилась вместе с гражданским супругом.Пресс-служба Департамента полиции Туркестанской области

В настоящее время проводится проверка мотивов и причин бесследного исчезновения Назым Алдаш.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.Пресс-служба ДП Туркестанской области

Напомним, 24 февраля в отдел полиции Сауранского района обратилась мать пропавшей Назым Алдаш, которая сообщила, что ее беременная дочь ушла в больницу и домой не вернулась. Пропавшую полицейские искали в Жанакорганском районе Кызылординской области, Таразе, Шымкенте, Алматы, однако розыскные работы не дали результатов. Она была объявлена в международный розыск.

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