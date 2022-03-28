09:27 28.03.2022
Аэропорт Уральска получил имя Маншук Маметовой
Фото: сайт аэропорта
Правительство Казахстана приняло постановление от 18 марта 2022 года о присвоении ТОО «Международный аэропорт «Орал» имени Маншук Маметовой, сообщает Zakon.kz.
Присвоить товариществу с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Орал» имя Маншук Маметовой, – говорится в документе.
Постановление вводится в действие с первого дня его опубликования.
Как известно, в прошлом году с предложением присвоить аэропорту имя Героя Советского Союза Маншук Маметовой выступили общественники и депутаты.
Маншук Маметова родилась в Уральской области (тогда Киргизская АССР). Служила в Красной армии пулеметчицей. Участвовала в Великой Отечественной войне. Погибла осенью 1943 года, уничтожив в последнем бою более 70 противников. Первая казахская женщина, которой было присвоено звание Героя Советского Союза.