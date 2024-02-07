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Самолеты не могут приземлиться в аэропорту Уральска из-за сильного ветра

аэропорт Уральска не принимает рейсы Фото: аэропорт Уральска
Международный аэропорт имени Маншук Маметовой в Уральске не может принять самолеты из-за погоды, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, из-за сильного бокового ветра с порывами 20 м/с 6 февраля командир воздушного судна авиакомпании Fly Arystan, летевшего из Алматы, принял решение лететь на запасной аэродром в Атырау. Ожидаемое время прибытия в Уральск – 12.50 7 февраля.

"Также по причине сильного бокового ветра ожидаются задержки рейсов 319/937 Франкфурт-на-Майне – Астана – Уральск авиакомпании Air Astana и рейса 421 из Атырау авиакомпании Qazaq air", – сообщили в аэропорту.

Взлетно-посадочная полоса при этом полностью очищена от снега и льда и готова к взлету и посадке воздушных судов. Причиной, влияющей не переносы рейсов, является сильный боковой ветер с порывами до 20 м/с, сообщили в аэропорту.

Накануне синоптики предупреждали о непогоде в ряде регионов Казахстана.

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