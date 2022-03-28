Очередной эксперимент: полиция Алматы возьмется за таксистов-нарушителей

Обращение главного полицейского города к участникам дорожного движения опубликовано на странице в Facebook.

По словам Таймерденова, на основных выездных группах из города сложная дорожно-транспортная ситуация.

В свою очередь, начальник Управления адмполиции ДП Алматы Нурлан Аманбек отметил, что на основных выездных группах из города рекомендовано экспериментально установить камеры «Сергек».

Некоторые граждане, голосуя на проезжей части с целью остановки проезжающего транспорта, оказывающего услуги такси, приводят своими действиями к искусственному сужению проезжей части и образованию заторных и аварийных ситуаций, тем самым подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь и здоровье других участников дорожного движения. На основании вышеизложенного нами рекомендовано экспериментально установить камеры «Сергек» на основных выездных группах из города: пр. Толе би – ул. Момышулы, пр. Райымбека – ул. Момышулы, пр. Райымбека – ул. Ашимова. Нурлан Аманбек

Вместе с тем полиция Алматы обращается ко всем участникам дорожного движения (как к водителям, так и к пешеходам) с напоминанием о необходимости строгого соблюдения требований правил дорожного движения.

В начале марта сообщалось об еще одном эксперименте на проспекте Райымбека в Алматы.