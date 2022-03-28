Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:38 28.03.2022

Очередной эксперимент: полиция Алматы возьмется за таксистов-нарушителей

установка камер Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов заявил, что теперь таксистов, нарушающих ПДД, будут выявлять с помощью камер «Сергек», сообщает Zakon.kz.

Обращение главного полицейского города к участникам дорожного движения опубликовано на странице в Facebook.

По словам Таймерденова, на основных выездных группах из города сложная дорожно-транспортная ситуация.

В свою очередь, начальник Управления адмполиции ДП Алматы Нурлан Аманбек отметил, что на основных выездных группах из города рекомендовано экспериментально установить камеры «Сергек».

Некоторые граждане, голосуя на проезжей части с целью остановки проезжающего транспорта, оказывающего услуги такси, приводят своими действиями к искусственному сужению проезжей части и образованию заторных и аварийных ситуаций, тем самым подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь и здоровье других участников дорожного движения. На основании вышеизложенного нами рекомендовано экспериментально установить камеры «Сергек» на основных выездных группах из города: пр. Толе би – ул. Момышулы, пр. Райымбека – ул. Момышулы, пр. Райымбека – ул. Ашимова.Нурлан Аманбек

Вместе с тем полиция Алматы обращается ко всем участникам дорожного движения (как к водителям, так и к пешеходам) с напоминанием о необходимости строгого соблюдения требований правил дорожного движения.

В начале марта сообщалось об еще одном эксперименте на проспекте Райымбека в Алматы.

Теперь по проспекту Райымбека от разворотного моста, западнее ЖК «Аккент» до транспортной развязки Саина – Райымбека в часы пик передвижение автобусов будет по выделенной полосе.

Анастасия Московчук
Таймерденов Канат Алматы
Минэкологии: Объем воды в Аральском море увеличился
27.03.2022
Взрывы в Арыси и Жамбылской области: саперы возобновили работу
27.03.2022
В Минэнерго назвали причину очередной аварии на ТЭЦ-2 Петропавловска
27.03.2022
Промежуточные результаты мартовского ЕНТ озвучили в Минобразования
27.03.2022
Казахстанец Денис Евсеев обыграл полуфиналиста Уимблдона-2013 Ежи Яновича
27.03.2022
Главная Топ LIVE Все