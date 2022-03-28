Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:56 28.03.2022

Джессика Честейн признана лучшей актрисой на премии «Оскар» 2022 года

оскар, лучшая актриса, джессика честейн Фото: Instagram/jessicachastain
Известная американская актриса и продюсер Джессика Честейн признана лучшей актрисой на премии «Оскар» 2022 года, передает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, Джессика Честейн завоевала «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Глаза Тэмми Фэй».

Также за награду в этой категории боролись Николь Кидман («Быть Рикардо», 2021), Оливия Колман («Незнакомая дочь», 2021), Пенелопа Крус («Параллельные матери», 2021) и Кристен Стюарт («Спенсер», 2021).

Фильм «Глаза Тэмми Фэй» рассказывает о жизни Тэмми Фэй – американской христианской певицы, евангелиста, предпринимателя, автора и ведущей телешоу.

Новость по теме

Уилл Смит получил «Оскар» в категории «Лучший актер»

Динара Халдарова
Голливуд
Минэкологии: Объем воды в Аральском море увеличился
27.03.2022
Взрывы в Арыси и Жамбылской области: саперы возобновили работу
27.03.2022
В Минэнерго назвали причину очередной аварии на ТЭЦ-2 Петропавловска
27.03.2022
Промежуточные результаты мартовского ЕНТ озвучили в Минобразования
27.03.2022
Казахстанец Денис Евсеев обыграл полуфиналиста Уимблдона-2013 Ежи Яновича
27.03.2022
Главная Топ LIVE Все