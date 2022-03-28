09:56 28.03.2022
Джессика Честейн признана лучшей актрисой на премии «Оскар» 2022 года
Фото: Instagram/jessicachastain
Известная американская актриса и продюсер Джессика Честейн признана лучшей актрисой на премии «Оскар» 2022 года, передает Zakon.kz.
Как сообщает РИА Новости, Джессика Честейн завоевала «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Глаза Тэмми Фэй».
Также за награду в этой категории боролись Николь Кидман («Быть Рикардо», 2021), Оливия Колман («Незнакомая дочь», 2021), Пенелопа Крус («Параллельные матери», 2021) и Кристен Стюарт («Спенсер», 2021).
Фильм «Глаза Тэмми Фэй» рассказывает о жизни Тэмми Фэй – американской христианской певицы, евангелиста, предпринимателя, автора и ведущей телешоу.
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