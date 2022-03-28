Джессика Честейн признана лучшей актрисой на премии «Оскар» 2022 года

Как сообщает РИА Новости, Джессика Честейн завоевала «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Глаза Тэмми Фэй».

Также за награду в этой категории боролись Николь Кидман («Быть Рикардо», 2021), Оливия Колман («Незнакомая дочь», 2021), Пенелопа Крус («Параллельные матери», 2021) и Кристен Стюарт («Спенсер», 2021).