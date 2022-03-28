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10:16 28.03.2022

Список команд на ЧМ-2022 по футболу пополнился еще одной сборной

Футбол Путевка ЧМ-2022 Фото: Instagram/fifaworldcup
Сборная Канады в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 переиграла команду Ямайки со счетом 4:0 и во второй раз в своей истории получила путевку на мировое первенство, сообщает Zakon.kz.

Победные мячи в составе дружины «кленовых листьев» забили Кайл Ларин, Тейджон Бьюкенен и Джуниор Хойлетт. Плюс автогол записал в свой актив игрок команды Ямайки Адриан Мариаппа.

Сборная Канады после этого успеха с 28 очками заняла первую строчку в группе Северной и Центральной Америки, тем самым гарантировав себе участие в Чемпионате мира – 2022.

Напомним, на данный момент, помимо Канады, еще 19 сборных получили право играть на Мундиале-2022.

Это Катар, Хорватия, Германия, Дания, Бразилия, Аргентина, Бельгия, Франция, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Уругвай и Эквадор. 

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Куандык Шынасилов
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