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Законодательство РК
10:53 28.03.2022

Ханс Клюге: Каждый мой визит в Казахстан — новая возможность

выступление Фото: пресс-служба Минздрава РК
В Казахстан с трехдневным официальным визитом прибыл руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает Zakon.kz.

Первым делом Клюге направился в КазНМУ им. Асфендиярова, где встретился с министром здравоохранения Казахстана Ажар Гиният и студентами-медиками.

Народ Казахстана для меня близок. Каждый мой визит — это новая возможность. Я сам врач, мой отец был главным врачом и всегда говорил, что если пациент приходит, смотри не только на его проблемы со здоровьем, но и на человека в целом, удели ему время, позадавай вопросы. Сегодня этот принцип внедряется во всем мире и Казахстан — пионер трансформации, лидер в этом вопросе. Глава ЕРБ ВОЗ Ханс Клюге

Целью визита главы Европейского бюро ВОЗ является подведение итогов сотрудничества, а также открытие первой демонстрационной платформы ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в Казахстане.

Глава Минздрава РК Ажар Гиният напомнила, что РК – родина двух деклараций по первичной медико-санитарной помощи.

выступление

Фото: пресс-служба Минздрава РК

В свою очередь, Ханс Клюге отметил исключительное сотрудничество между правительством Казахстана и Европейским региональным бюро ВОЗ.

В 2016 году ВОЗ и Казахстан совместно создали Европейский центр ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи. За последние два года наша работа значительно ускорилась. Я очень рад, что наш офис находится в РК. Казахстан был и остается мировым и региональным лидером в области первичной медико-санитарной помощи.Ханс Клюге

Ажар Гиният отметила, что Казахстан и впредь будет активно продвигать две декларации по ПМСП (Алма-Атинскую, 1978 года и Астанинскую, 2018 года) на глобальном уровне, подтвердив готовность к проведению совместных мероприятий.

Сегодня очень важно уделять внимание страхованию профессиональной ответственности врачей, защищать права врачей, так как эта профессия связана с риском, и необходимо понять, какие реформы нужно провести в этом плане. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Стоит отметить, что Казахстан демонстрирует свой опыт преобразований ПМСП и в сельской местности.

Пример Казахстана по переходу от концепции к действиям призван помочь другим странам в развитии национальных служб ПМСП. Чтобы способствовать этому обучению, я рад начать нашу совместную работу с Министерством здравоохранения РК и Демонстрационной платформой ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи в городе Есик.Ханс Клюге
Альберт Ахметов
Гиният Ажар ВОЗ Казахстан
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