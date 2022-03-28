Ханс Клюге: Каждый мой визит в Казахстан — новая возможность

Первым делом Клюге направился в КазНМУ им. Асфендиярова, где встретился с министром здравоохранения Казахстана Ажар Гиният и студентами-медиками.

Народ Казахстана для меня близок. Каждый мой визит — это новая возможность. Я сам врач, мой отец был главным врачом и всегда говорил, что если пациент приходит, смотри не только на его проблемы со здоровьем, но и на человека в целом, удели ему время, позадавай вопросы. Сегодня этот принцип внедряется во всем мире и Казахстан — пионер трансформации, лидер в этом вопросе. Глава ЕРБ ВОЗ Ханс Клюге

Целью визита главы Европейского бюро ВОЗ является подведение итогов сотрудничества, а также открытие первой демонстрационной платформы ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в Казахстане.

Глава Минздрава РК Ажар Гиният напомнила, что РК – родина двух деклараций по первичной медико-санитарной помощи.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

В свою очередь, Ханс Клюге отметил исключительное сотрудничество между правительством Казахстана и Европейским региональным бюро ВОЗ.

В 2016 году ВОЗ и Казахстан совместно создали Европейский центр ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи. За последние два года наша работа значительно ускорилась. Я очень рад, что наш офис находится в РК. Казахстан был и остается мировым и региональным лидером в области первичной медико-санитарной помощи. Ханс Клюге

Ажар Гиният отметила, что Казахстан и впредь будет активно продвигать две декларации по ПМСП (Алма-Атинскую, 1978 года и Астанинскую, 2018 года) на глобальном уровне, подтвердив готовность к проведению совместных мероприятий.

Сегодня очень важно уделять внимание страхованию профессиональной ответственности врачей, защищать права врачей, так как эта профессия связана с риском, и необходимо понять, какие реформы нужно провести в этом плане. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Стоит отметить, что Казахстан демонстрирует свой опыт преобразований ПМСП и в сельской местности.