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Олжас Бектенов и Ханс Клюге обсудили успехи Казахстана в результате сотрудничества с ВОЗ

Бектенов, ВОЗ, сотрудничество, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 17:29 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 13 марта встретился с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, сообщает Zakon.kz.

Участники встречи обсудили совместную работу правительства Казахстана и ВОЗ по достижению Целей устойчивого развития в области здравоохранения, сообщила пресс-служба премьер-министра.

"В рамках Двухгодичного соглашения о сотрудничестве на 2024-2025 годы в настоящее время особое внимание уделяется вопросам обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, укрепления здоровья населения и повышения кадрового потенциала", – отмечено в распространенной информации.

ВОЗ является важным стратегическим партнером Казахстана в области здравоохранения. Результатом совместной планомерной работы, в том числе посредством технической и экспертной поддержки, стало снижение показателей заболеваемости населения болезнями органов дыхания, системы кровообращения, смертности, в том числе от злокачественных новообразований.

В свою очередь приверженность принципам Алма-Атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи способствовала снижению уровня материнской и младенческой смертности в стране, увеличению продолжительности жизни.

"Казахстан продвигает важность укрепления первичной медико-санитарной помощи. Как вы знаете, инициатива нашего президента по созданию Коалиции стран по ПМСП была поддержана генеральным директором ВОЗ и государствами-членами организации. Важным шагом нашей совместной работы станет запуск Коалиции стран по ПМСП с участием государств-членов и партнеров по развитию в рамках 78-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве", – сказал Олжас Бектенов, отметив, что в Казахстане усиленно расширяется охват услугами в области охраны здоровья как в учреждениях здравоохранения, так и для оказания помощи на дому.

Со своей стороны глава регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил значительные успехи в повышении устойчивости национальной системы здравоохранения Казахстана.

По итогам встречи были отмечены направления для усиления дальнейшей работы по повышению качества оказываемых медицинских услуг в целях достижения высокого уровня здоровья населения.

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