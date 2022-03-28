Гурбангулы Бердымухамедов попросил сына об отпуске

Как вы знаете, вот уже 40 лет я работаю на руководящей должнос­ти, 25 лет занимаюсь политикой. В связи с большим объемом работы за это время я не мог отдохнуть в полной мере, – сказал экс-президент и попросил предоставить ему трудовой отпуск с 1 апреля.

Бердымухамедов-старший отметил, что за время отпуска завершит работу над новыми книгами, а также подготовится к проведению международных мероприятий.

На период отпуска временное исполнение должностных обязанностей он попросил возложить на своего заместителя Касымгулы Бабаева.

Сердар Бердымухамедов, как отмечено на сайте «Хроники Туркменистана», просьбу удовлетворил.

Длительность отпуска не указывается.

Напомним, 15 марта новым президентом Туркменистана был избран Сердар Бердымухамедов. На выборах он набрал 72,97% голосов.