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Политика

Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в Туркестан

Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в Туркестан, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 15:55 Фото: akorda.kz
Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов сегодня, 21 апреля 2025 года, прилетел в Туркестан, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в аэропорту Туркестана высокого гостя встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В рамках визита запланированы неформальная встреча и посещение ряда объектов города.

Также в Telegram-канале Акорды размещено несколько снимков с места событий.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Утром 21 апреля Касым-Жомарт Токаев выступил на экологическом фестивале "Таза Қазақстан". Глава государства выразил благодарность всем, кто с первого дня принимает активное участие в общенациональной акции "Таза Қазақстан".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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