Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в Туркестан
Фото: akorda.kz
Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов сегодня, 21 апреля 2025 года, прилетел в Туркестан, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Акорды, в аэропорту Туркестана высокого гостя встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В рамках визита запланированы неформальная встреча и посещение ряда объектов города.
Также в Telegram-канале Акорды размещено несколько снимков с места событий.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Утром 21 апреля Касым-Жомарт Токаев выступил на экологическом фестивале "Таза Қазақстан". Глава государства выразил благодарность всем, кто с первого дня принимает активное участие в общенациональной акции "Таза Қазақстан".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript