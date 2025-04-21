Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в Туркестан

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов сегодня, 21 апреля 2025 года, прилетел в Туркестан, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в аэропорту Туркестана высокого гостя встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В рамках визита запланированы неформальная встреча и посещение ряда объектов города.

Также в Telegram-канале Акорды размещено несколько снимков с места событий.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Утром 21 апреля Касым-Жомарт Токаев выступил на экологическом фестивале "Таза Қазақстан". Глава государства выразил благодарность всем, кто с первого дня принимает активное участие в общенациональной акции "Таза Қазақстан".