Врач рассказал, как группа крови влияет на развитие сахарного диабета и COVID-19

Как отметил российский врач Дмитрий Злобин в беседе с «Известиями», на развитие сахарного диабета или склонность к инфекции, в том числе коронавирусной, может влиять группа крови человека.

Врач объяснил, что на поверхности эритроцитов есть ряд сложных молекул, которые устроены по-разному у разных людей. И если они оказываются похожими по строению, то людей возможно объединить в одну группу крови.

Если иммунная система человека столкнется с кровью другой группы, например во время переливания или рождения ребенка, то воспримет эти молекулы как чужеродные антигены вроде бактерий или вирусов и уничтожит их. Массивное уничтожение чужеродных эритроцитов внутри организма человека может иметь катастрофические последствия. Врач Дмитрий Злобин

Были проведены исследования, в результате которых специалисты пришли к выводу, что имеется связь между группой крови и бактериальным составом индивида (микробиомом). Некоторые ученые считают, что люди с первой группой крови имеют меньшие риски развития сахарного диабета второго типа. В то же время другие предполагают, что люди с третьей группой имеют высокие риски развития артериальной гипертензии. Также существует мнение, что дети с третьей и четвертой группами крови могут чаще страдать от инфекций, вызванных кишечной палочкой.

В последнее время появляется много исследований о связи между группами крови и течением заболевания COVID-19. В ряде статей заявлялось о более высокой восприимчивости к нему у людей со второй группой крови и самой низкой у людей с первой группой крови, но ни одна не смогла показать влияние на клинические исходы этой связи (меньшая или большая частота госпитализации, тяжесть течения и смертность), заключил врач.

Злобин также подчеркнул, что пока полученные результаты нельзя применять на практике.

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