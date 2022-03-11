Врач предупредил об опасном осложнении сахарного диабета

Президент ОФ «Казахстанское общество по изучению диабета» Жанай Аканов рассказал, что одним из самых распространенных осложнений сахарного диабета является диабетическая нейропатия (дегенеративное поражение всех элементов нервной системы. — Прим. авт.). Она создает предпосылки для развития так называемого синдрома диабетической стопы, в свою очередь нередко приводящего к ампутации различных частей ног.

Симптомы нейропатиии – различные нарушения чувствительности: тактильной, температурной, вибрационной, что может привести к серьезным проблемам у пациентов. Отсутствие температурной чувствительности приводит к ожогам, отсутствие болевой чувствительности – к «молчащим» язвам стоп. В случае присоединения инфекции к ожогам или язвам возникают абсцессы и флегмоны (гнойный воспалительный процесс. – Прим. авт.), которые могут привести к гангрене и ампутации ног. Жанай Аканов

Во избежание тяжелых последствий врач порекомендовал пациентам осознанно подходить к лечению сахарного диабета, а также контролировать состояние своих стоп, содержать их в чистоте, не допускать грибковых поражений ногтей и носить удобную обувь.