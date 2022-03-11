14:05 11.03.2022
Врач предупредил об опасном осложнении сахарного диабета
Фото: Zakon.kz
По словам специалиста, характерное для диабета снижение чувствительности ног может в конечном счете привести к их ампутации, передает Zakon.kz.
Президент ОФ «Казахстанское общество по изучению диабета» Жанай Аканов рассказал, что одним из самых распространенных осложнений сахарного диабета является диабетическая нейропатия (дегенеративное поражение всех элементов нервной системы. — Прим. авт.). Она создает предпосылки для развития так называемого синдрома диабетической стопы, в свою очередь нередко приводящего к ампутации различных частей ног.
Симптомы нейропатиии – различные нарушения чувствительности: тактильной, температурной, вибрационной, что может привести к серьезным проблемам у пациентов. Отсутствие температурной чувствительности приводит к ожогам, отсутствие болевой чувствительности – к «молчащим» язвам стоп. В случае присоединения инфекции к ожогам или язвам возникают абсцессы и флегмоны (гнойный воспалительный процесс. – Прим. авт.), которые могут привести к гангрене и ампутации ног. Жанай Аканов
Во избежание тяжелых последствий врач порекомендовал пациентам осознанно подходить к лечению сахарного диабета, а также контролировать состояние своих стоп, содержать их в чистоте, не допускать грибковых поражений ногтей и носить удобную обувь.
Эти нехитрые советы позволят сохранить ваши ноги и избежать инвалидизации.Жанай Аканов